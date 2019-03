Samsung Galaxy M20: design moderno e buone caratteristiche a 230 euro

Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra Key4biz e. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli

Non ci sono solamente top di gamma per Samsung: dopo l’annuncio della nuova serie Galaxy S10, infatti, il produttore asiatico ha presentato ufficialmente un nuovo dispositivo di fascia medio-bassa, maggiormente rivolto ad un pubblico giovanile e già disponibile anche nel nostro paese: stiamo parlando del Samsung Galaxy M20, smartphone che, nonostante il prezzo più contenuto, non rinuncia a prestazioni ed estetica.

Design

Il design del nuovo terminale, come potete vedere nelle immagini, ripercorre quello dei nuovi dispositivi top di gamma, con un frontale sempre più dominato dal display, interrotto solamente da un piccolo notch a goccia per la fotocamera frontale. Le cornici sono ridotte al minimo e anche osservandolo da vicino si ha la sensazione di avere di fronte un prodotto premium.

Display

Lo schermo è un Infinity-V display (TFT) con una diagonale da ben 6,3 pollici e una risoluzione di 2340 x 1080 pixel (FHD+). La resa del pannello è davvero molto buona e le dimensioni generose offrono all’utente un coinvolgimento e un’esperienza di utilizzo particolarmente interessanti, anche all’esterno.

Connettività e reti

Il telefono è un dual sim dotato del supporto per le reti LTE. È presente il Wifi (802.11 b/g/n, 2,4 GHz), l’NFC e il Bluetooth 5.0. Non mancano, inoltre, il GPS/GLONASS/Beidou per la localizzazione, l’ingresso da 3,5 mm per le cuffie e il collegamento USB Type-C.

Fotocamere

La fotocamera principale del Galaxy M20 è un doppio modulo, composto da un sensore grandangolare da 13 Megapixel (ƒ/1.9) e da un secondo ultra-grandangolare da 5 Megapixel (ƒ/2.2), con autofocus, flash e funzionalità per la videoregistrazione fino al Full HD a 30 fps. Offre buoni scatti in ogni situazione con sufficiente luminosità, ma si difende abbastanza anche in scarse condizioni di luce, ovviamente tenendo conto della fascia di mercato a cui appartiene.

La fotocamera frontale, invece, è da 8 Megapixel, con flash digitale integrato nel display e apertura ƒ/2.0, con diversi effetti software da utilizzare per rendere unici i propri selfie.

Memoria, RAM e processore

La memoria interna dello smartphone è di 64 GB, espandibile ulteriormente grazie allo slot per le microSD (separato dal dual sim), in grado di supportare schede fino a 512 GB di capacità.

Il processore è un octa-core Exynos 7904 a 14 nanometri (velocità a 1,8 Ghz e 1,6 Ghz) che, insieme alla RAM da 4 GB, garantisce buonissime prestazioni nell’utilizzo quotidiano, anche facendo girare app di un certo peso. Ovviamente non parliamo di performance da top di gamma ma, ne siamo certi, la differenza percepita dagli utenti per la maggior parte degli utilizzi “umani” sarà minima.

Altre specifiche

Tra le altre funzionalità del Galaxy M20 citiamo:

il sensore di impronte digitali (posto sul retro)

lo sblocco tramite un sistema di riconoscimento facciale;

una radio FM;

sensori di movimento, prossimità, giroscopio e “Virtual Light Sensing”;

supporto per le app e i prodotti Gear Samsung.

Autonomia

La batteria integrata su questo nuovo telefono è un modulo da ben 5000 mAh, con un’ottima autonomia di utilizzo:

fino a 29 ore in conversazione;

fino a 17 ore in navigazione (in 4G e Wifi);

fino a 17 ore in riproduzione video;

fino a 101 ore in riproduzione audio.

Grazie al caricatore da 15W incluso nella confezione è possibile ricaricare rapidamente il telefono, fino a 3 volte più veloce dei normali caricatori da 5W.

Prezzo e colorazioni disponibili

Insomma, il nuovo Samsung Galaxy M20 ha una scheda tecnica di tutto rispetto, un design moderno e bello da vedere e un software abbastanza fluido, grazie alla presenza di Android 8.1 Oreo in accoppiata con l’interfaccia proprietaria Samsung Experience 9.5.

Il prezzo? Sul sito ufficiale e su Amazon il terminale è già acquistabile ad una cifra di 229 euro, con disponibilità immediata. Le colorazioni disponibili sono due: Charcoal Black (nero) e Ocean Blue (Blu). Immaginiamo che questo prodotto sarà presto tra le alternative dei listini dei principali operatori, con interessanti offerte cellulari con smartphone Samsung incluso.

Se state cercando un prodotto di qualità, non troppo caro, con una buona fotocamera soprattutto per gli scatti, esteticamente piacevole e con un’assistenza al top, Il Galaxy M20 è certamente un dispositivo da prendere in considerazione. Ovviamente, se siete alla ricerca di un top di gamma, questa non è la scelta adatta, ma preparatevi anche a sborsare quattro volte di più.