Samsung Galaxy A32 5G: smartphone 5G in Italia da febbraio

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Samsung ha annunciato questa settimana l’imminente arrivo di un nuovo smartphone di fascia media con il supporto per le reti mobili di nuova generazione: stiamo parlando del Galaxy A32 5G, prodotto interessante per chi vuole spendere meno di 300 euro e avere un terminale già pronto per l’arrivo della nuova connettività.

Nella giornata di mercoledì, attraverso un comunicato stampa, il colosso sud coreano ha annunciato l’A32 5G come un prodotto che “rende la connettività 5G e l’innovazione ancora più accessibili”. Tra i punti di forza dello smartphone, oltre al comparto connettività, vengono citati:

un’autonomia piuttosto importante;

un comparto fotografico di ottimo livello (ovviamente per la fascia di mercato a cui si rivolge), in grado di catturare immagini ad alta risoluzione;

un display immersivo.

Caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy A32 5G

Sul sito di Samsung Italia non è ancora presente la pagina ufficiale (mentre è già presente su altri portali dell’azienda, come ad esempio su Samsung Hong Kong) ma viene comunque svelata la scheda tecnica completa telefono. Eccola:

ampio display TFT da 6,5 pollici, con bordi curvi e risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel);

comparto fotografico posteriore composto da 4 moduli: principale da 8 Megapixel, ultragrandangolare da 8 Megapixel (123 gradi), Macro da 5 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel. È possibile catturare video ad una risoluzione massima UHD 4K a 30 fps;

fotocamera frontale da 13 Megapixel con effetto bokeh e tantissimi filtri ed effetti per personalizzare i propri selfies;

dual sim “ibrido” (si può decidere se utilizzare una seconda sim o una scheda microSD per espandere la memoria);

supporto per il 5G, il Wifi a/b/g/n/ac dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo e NFC;

processore octa-core fino a 2 Ghz di clock;

fino a 4/6 GB di RAM (varia a seconda del Paese);

128 GB di memoria interna (106 disponibile per l’utente), con la possibilità di espanderla fino a 1 TB attraverso microSD esterne;

sensore di impronte digitali e sblocco tramite riconosciemnto facciale;

ingresso jack per le cuffie;

batteria da 5000 mAh, con supporto per la ricarica veloce “adattiva”;

sistema operativo Android (dovrebbe essere la versione 11) in accoppiata con l’interfaccia proprietaria One UI (3.0);

audio surround con supporto Dolby Atmos.

Dal punto di vista del design, il Samsung Galaxy A32 5G segue le linee ormai consuete del settore, con uno schermo che va a coprire gran parte della parte anteriore del dispositivo, lasciando spazio a cornici abbastanza contenute e ad un notch a goccia centrale. Sul posteriore, la fotocamera “a semaforo” ricorda vagamente lo stile dei top di gamma lanciati poco tempo fa dall’azienda, i Samsung Galaxy S21.

Insomma se volete avere un dispositivo con cui sfruttare già le primissime offerte cellulari 5G in commercio o volete trovarvi pronti non appena questa rete arriverà anche nella vostra zona, questo potrebbe essere un dispositivo da prendere in considerazione nel caso in cui vogliate spendere il meno possibile.

La serie A di Galaxy ci ha abituato a prodotti particolarmente equilibrati e di buona qualità e il nuovo A32 5G sembra voler seguire questa strada. Su alcuni punti non abbiamo ancora informazioni chiare (ad esempio, non sappiamo se si potrà utilizzare il servizio Samsung Pay, anche se la presenza dell’NFC potrebbe esserne una prova) ma possiamo dire che sulla carta è uno dei devices 5G “economici” più completi ad essere stati rilasciati.

Prezzo e lancio in Italia

Ma veniamo ora al prezzo e alla disponibilità: Samsung fa sapere che l’A32 5G arriverà in Italia nelle prime settimane di febbraio. Il prezzo ufficiale sarà di 299,90 euro, ma immaginiamo sconti e promozioni fin da subito su altri canali di acquisto. Nel nostro Paese verrà commercializzata soltanto la versione con 4 GB di RAM, nei colori nero, bianco, blu e viola.