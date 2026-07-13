Salvini: “Russia minaccia per l’Europa? No, minaccia è immigrazione clandestina”

(Adnkronos) – La Russia è una minaccia per l’Europa? “No. Penso che la minaccia che i cittadini italiani quotidianamente affrontano sia quella dell’immigrazione illegale e clandestina, soprattutto di matrice estremista islamica”. Così, in un’intervista al Tg3, il ministro, vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

Vannacci dentro o fuori dalla colaizione? “Per il momento si chiama fuori, quindi quelli che sono i miei desideri conta zero”, ha detto ancora rispondendo alla domanda se desideri Futuro nazionale dentro o fuori dalla coalizione di centrodestra.

“Per il momento loro si stanno chiamando fuori, continuando a votare contro il governo, a votare insieme al Pd e ai 5 stelle, ad esempio sul piano casa”.

Quindi la risposta alla domanda sui sondaggi: “Ci danno in calo da sempre e poi vinciamo le elezioni, quindi mi allungano la vita questi sondaggi qua!”.

“Io sono sempre stato eletto sia al comune di Milano sia in Europa con le preferenze, per quello che mi riguarda non sarebbe un problema”, ha detto a proposito dell’emendamento sulle preferenze nella nuova legge elettorale.

“Abbiamo degli interventi sul patto di migrazione da seguire in commissione, quindi non penso che riuscirà a andare da nessuna parte del mondo. Poi se il governo italiano manderà qualcun altro non lo so”, ha poi detto il leader della Lega a proposito della partecipazione del sottosegretario Nicola Molteni al vertice organizzato da Marco Rubio contro il “terrorismo rosso”.

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