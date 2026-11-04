Presentato Rapporto Dekra 2026 sulla sicurezza stradale

“Sono 72.422 le patenti ritirate per uso del cellulare alla guida dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada”, ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante la presentazione del Rapporto Dekra 2026 sulla sicurezza stradale alla Camera dei Deputati.

Salvini si è soffermato sui comportamenti pericolosi alla guida, in particolare sull’uso del cellulare, indicato dal 63% degli italiani come “uno dei maggiori rischi al volante”.

Tra gli altri comportamenti più pericolosi alla guida gli italiani indicano anche l’assunzione di alcol o droghe (59%), il mancato rispetto di precedenze, semafori e segnali stradali (44%), le condizioni di stanchezza o sonnolenza (42%).

67% degli italiani ha fiducia nella tecnologia automotive per prevenire gli incidenti

Il 59% degli italiani considera, inoltre, “molto o abbastanza sicure” le strade che percorre abitualmente, mentre le priorità che indicano per rendere la “mobilità più sicura” sono la manutenzione (57%), maggiori controlli (48%) e una migliore educazione stradale (46%). Il 67% degli intervistati esprime, invece, “molta o abbastanza fiducia” nella capacità delle tecnologie di contribuire alla prevenzione degli incidenti.

Sono questi alcuni dei dati più significativi che emergono dal Rapporto sulla sicurezza stradale dal titolo “La strada come luogo di lavoro”, presentato alla Camera e realizzato in collaborazione con l’Istituto Piepoli e Ital Communications.

Sicurezza stradale, per gli italiani, significa innanzitutto “prevenzione, qualità delle infrastrutture, rispetto delle regole e responsabilità condivisa”, è sottolineato nel rapporto, in cui si ricordano i dati Aci-Istat: nel 2025, in Italia, ci sono stati 177.207 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno causato 2.868 decessi, con una riduzione di 162 decessi rispetto al 2024, pari al 5,3%.

“I sistemi di assistenza di nuova generazione e l’automazione aiutano a ridurre gli incidenti stradali“

“La strada come luogo di lavoro esige una svolta culturale, in cui innovazione tecnologica e responsabilità condivisa siano in stretta sinergia”, ha affermato il presidente di Dekra Italia, Toni Purcaro.

“Dal rapporto emerge una realtà complessa, dove la prevenzione assume un ruolo di primo piano per tutelare ogni utente, dai conducenti professionisti ai pedoni – ha aggiunto Purcaro – i sistemi di assistenza di nuova generazione e l’automazione offrono straordinarie opportunità per ridurre gli incidenti stradali. Tuttavia, l’efficacia di questi strumenti dipende interamente da una rinnovata consapevolezza umana”.

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