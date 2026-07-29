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“Salvini handicappato”, bufera su esponente di Azione. Calenda ‘si scusa’

“Salvini handicappato”, bufera su esponente di Azione. Calenda ‘si scusa’

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“Salvini handicappato”, bufera su esponente di Azione. Calenda ‘si scusa’ Adnkronos

(Adnkronos) – “C’è poco da fare, Salvini è un handicappato”. Inizia così il post di Maurizio Bufi, iscritto ad Azione e responsabile provinciale organizzazione del partito a Terni. Ed è bufera, con la replica del vicepremier e ministro e le scuse di Calenda. 

“C’è poco da fare, Salvini è un handicappato con l’aggravante di essere un populista e la recidiva di professare il sovranismo. Cambiando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia. Lasciamo stare l’operato come ministro”, si legge nel post pubblicato su X dall’esponente di Azione. 

“Comprendo che ci possa essere chi la pensa diversamente da me, chi mi critica anche aspramente, persino chi mi odia – scrive sui social Matteo Salvini in risposta al post -Ma c’è un limite che non dovrebbe essere superato: usare la disabilità come insulto”. “Quella di questo esponente di Azione non è una caduta di stile, ma una mancanza di rispetto verso milioni di persone. Non chieda scusa a me: chieda scusa a loro e alle loro famiglie”.  

“Mi scuso a nome di Azione con Salvini per l’uso di questo termine. E’ una cosa grave, moralmente sbagliata e anche inutile quando, per descrivere Matteo, si possono usare parole come: inetto, ignorante, incapace, impreparato, ipocrita, inadatto, inutile..e questi sono solo gli aggettivi che iniziano con la I”, scrive su X il segretario di Azione, Carlo Calenda. 

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Redazione Key4biz

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