Un momento di confronto tra istituzioni e industria sui temi legati allo sviluppo digitale del Paese. È stato questo l’obiettivo principale della diciasettesima edizione del Salotto, l’annual event di MIX – Milan Internet eXchange, svoltosi il 14 e il 15 novembre presso Allianz MiCo a Milano. Durante quella che è stata l’edizione più partecipata di sempre, oltre 1000 operatori Telco in rappresentanza di più di 400 aziende del comparto, si sono confrontati su alcune delle tematiche attuali per il settore, quali le infrastrutture, il cloud e un focus importante sull’education.

Ad inaugurare le due giornate è intervenuto Alessandro Talotta, Executive President & Chairman MIX, delineando gli obiettivi ei temi centrali della discussione, con un particolare accento sull’importanza della connettività, della trasformazione digitale e dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“L’edizione del Salotto 2023 è stato un momento unico per parlare di innovazione e futuro. Come MIX siamo molto contenti del risultato sia in termini di partecipazione che di contenuti. I partecipanti hanno potuto discutere di tecnologia e di sostenibilità . Si è trattato di un momento importante per affrontare i prossimi mesi con maggiore consapevolezza e impegno”. – sottolinea Alessandro Talotta, Executive President & Chairman MIX.

Tra le novità 2023, la sezione education, rivolta agli studenti delle scuole secondarie a indirizzo informatico, per favorire l’incontro tra mondo della scuola e lavoro e quella dedicata alle associazioni di riferimento per il mondo Telco, per offrire alle aziende partecipanti un’opportunità di contatto diretto.

Tema centrale inoltre, quello della sostenibilità, su cui gli operatori Telco sono attenti da tempo. Dalla riduzione del consumo energetico per dare vita a data center sostenibili, all’utilizzo di energia rinnovabile e smaltimento attento dei rifiuti, queste le buone pratiche di un datacenter sostenibile.

Due i panel di confronto tra istituzioni e industria TELCO. “Broadband Everywhere”, moderato da Enrico Pagliarini di Radio 24/Il Sole 24 Ore, a cui hanno partecipato Giorgio Bergesio, Vicepresidente della 9a Commissione Industria del Senato, Maria Teresa Ferrigno, Responsabile TIM Wholesale Market, Guido Garrone, CEO Eolo, Stefano Mazzitelli, Direttore Mercato Business Open Fiber, Giulia Pastorella, Vice Presidente di Azione ed esperta di digitale, Daniele Peli, CEO Intred e Giovanni Zorzoni, Presidente AIIP e “Sustainability”, moderato da Layla Pavone, Imprenditrice Esperta di Digitale e innovazione tecnologica – Professoressa universitaria – Presidente Onorario IAB Italia, a cui hanno preso parte Jorge Álvarez, CEO Retelit, Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera e componente dell’Intergruppo Innovazione, Alessandro Morelli, Sottosegretario al DIPE, Francesca Petriacci, Responsabile TIM Operations Area Centro e Sherif Rizkalla, CEO Italy & Switzerland Stack Emea.

Come di consueto, nel pomeriggio di entrambe le giornate si sono svolti i tavoli tecnici.

Gli oltre 1000 presenti al Salotto 2023 hanno avuto l’opportunità di visitare gli stand delle aziende sponsor e di partecipare a una ricca sessione di centinaia incontri one to one. Il Salotto, si è confermato anche per il 2023 l’evento B2B di riferimento per gli operatori del settore.

Il messaggio del ministro Gilberto Pichetto Fratin

Caro Presidente Talotta, illustri partecipanti,

mi rincresce non essere oggi con voi di persona ma non volevo far mancare un mio

contributo a questo importante appuntamento.

Il confronto cui date vita è essenziale, perché non vinceremo le sfide della transizione

energetica e di quella ecologica se non saranno accompagnate dalla loro gemella, la

transizione digitale.

Per sua stessa natura, il passaggio verso un modo diverso, più sostenibile, di produrre

e consumare l’energia richiede un vero e proprio cambiamento di paradigma tecnologico e

concettuale.

Ne è chiaro esempio la nuova idea di rete elettrica, caratterizzata da una pluralità di

punti di produzione, non più centralizzata in grandi impianti ma polverizzata in migliaia di

case e aziende, dove troviamo la nuova figura del cittadino produttore-consumatore.

Tutto ciò richiede il sostegno di apparati digitali tra loro interconnessi in una rete

informatica, che governi i processi garantendo tanto l’efficienza tecnica quanto la

cybersicurezza.

Sfida, quest’ultima, comune a entrambe le realtà, sostenibilità e digitalizzazione, così

come lo è quella dell’approvvigionamento delle materie prime critiche, essenziali in entrambi

i campi.

Il nostro Governo ha ben presente questa prospettiva, ricca di complessità ma anche

di eccezionali opportunità, che siamo ben intenzionati a cogliere nell’interesse esclusivo del

Paese.

Ci stiamo muovendo su tutti i fronti per sostenere una doppia evoluzione, il cui

sviluppo sarà accompagnato dagli investimenti del PNRR che dà sostanza a tale cruciale

passaggio trasformativo.

Saluto quindi il vostro appuntamento dedicato all’innovazione e alle tecnologie,

declinate al plurale, occasione preziosa per capire il presente e guardare al futuro delle nostre

comunità