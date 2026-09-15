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Salone nautico, Napoleone (It-Ex): “Bene investimenti per accoglienza ed esperienze fruibili”

Salone nautico, Napoleone (It-Ex): “Bene investimenti per accoglienza ed esperienze fruibili”

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Salone nautico, Napoleone (It-Ex): “Bene investimenti per accoglienza ed esperienze fruibili” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il Salone nautico internazionale di Genova è un’eccellenza assoluta di grande tradizione, a sostegno e supporto di tutto il sistema della nautica italiana”. Sono le parole di Raffaello Napoleone, presidente It-Ex Italian Association of International Exhibitions, alla conferenza stampa di presentazione del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal’1 al 6 ottobre nel capoluogo ligure e organizzato da Confindustria Nautica. 

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Redazione Key4biz

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