Saldi estivi in frenata. Federmoda: caldo e caro carburanti “gelano” gli acquisti

(Adnkronos) – Ad un mese dall’avvio dei saldi estivi i commercianti sono tutt’altro che entusiasti sull’andamento delle vendite a luglio, giocare a sfavore è stata soprattutto la morsa del grande caldo nelle città italiane che induce molta gente a restare a casa. A fare un primo bilancio con l’Adnkronos è Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia di Confcommercio. “Dopo un exploit iniziale dei saldi tra + 3% e + 5% – in particolare a Milano – c’è stata una battuta d’arresto durante il mese di luglio, la gente non ha la forza e la voglia di uscire e così abbiamo riscontrato una certa calma negli acquisti. Quindi credo che prevarrà la stabilità se non un calo rispetto all’anno scorso”, afferma Felloni.

Ad agosto però “potrebbe esserci una ripresa, perché a fronte delle svuotamento delle città come Roma e Milano, le località di vacanze potrebbero guadagnare terreno. Inoltre, le percentuali di sconto sono aumentate, dal 20-30% dall’inizio dei saldi, e oggi possono arrivare fino al 50%. Inoltre c’è la possibilità di trovare anche cose molto belle a prezzi interessanti”, sostiene il presidente di Federmoda per il quale sconti del 70-80% “non sono credibili”.

A determinare il pacato andamento dei saldi concorre una certa compressione di spese che le famiglie italiane devono affrontare in questo periodo, tra caro carburanti e vacanze. A parere di Felloni c’è un “repentino quanto epocale cambiamento dei consumi dovuto anche alla situazione geopolitica e, dovendo fare delle scelte, si dà priorità magari alle vacanze, un trend che va avanti già da un po’ di tempo”. Non solo, “gli acquisti online hanno disabituato gli italiani ad uscire e hanno provocato una certa assefuazione all’acquisto”, aggiunge.

In controtendenza i negozi di abbigliamento collocati nei centri commerciali che non hanno subito grandi contraccolpi. “C’è tempo fino ai primi di settembre, quando si concluderanno i saldi, per vedere come sarà andata, e se le previsioni saranno rispettate. Federmoda, a inizio saldi, – spiega Felloni -ha ipotizzato uno scontrino medio di 200 euro a famiglia che moltiplicato per 16 milioni di famiglie potrebbe portare a una spesa titale di 3,2 miliardi di euro”. I capi maggiormente venduti in questo periodo sono stati gli accesssori: scarpe e borse da donna che hanno raggiunto il maggiore risultato, mentre per il vestiario i capi più venduti sono stati pantaloni e camicie di lino e soprattutto magliette. Per l’uomo camicia e bermuda è l’outift di gran moda anche per la spiaggia. Quanto ai colori, le tinte naturali, il cioccolato, nuances di verde e ruggine sono state le più gettonate e lo saranno anche per la collezione invernale ed estiva del 2027″.

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