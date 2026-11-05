Salario minimo, Bankitalia avverte: più disoccupazione

Secondo uno studio della Banca d'Italia, il salario minimo che porta il massimo benessere complessivo è pari al 70% del salario mediano e toccherebbe direttamente un lavoratore su dieci. Le conseguenze sulle aziende più piccole.

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Se fosse di 9 euro l’ora solo il 7% dei dipendenti ne avrebbe beneficio

Il salario minimo legale in Italia non esiste, e il decreto legge 62 del 30 aprile 2026 sul «salario giusto» ha escluso di introdurlo. Ma se una soglia di legge ci fosse, a che altezza andrebbe messa? Come si sa le opposizioni al governo Meloni propongono un salario minimo a 9 euro l’ora, per tutti. Non si sa bene quale sia la base scientifica di questa proposta, ma resta il fatto che il salario minimo a 9 euro sarà il cavallo di battaglia del “campo largo” alle prossime elezioni politiche del 2027. Ma i 9 euro proposti dalle opposizioni sono il livello ottimale considerando i consumi, la crescita economica del Paese e il benessere delle persone o no?

Qual è il salario minimo “giusto”

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Banca d’Italia che ha preso in considerazione anche le esperienze di salario minimo all’estero. Andiamo subito al sodo e poi spieghiamo come via Nazionale si arrivata a stabilire quale sarebbe il livello giusto. Bene: il salario minimo che porta il massimo benessere complessivo è pari al 70% del salario mediano, e toccherebbe direttamente un lavoratore su dieci. Il salario mediano è la paga di chi sta esattamente a metà se si mettono in ordine tutti i dipendenti dal meno pagato al più pagato. A quel livello, sempre secondo il modello della Banca d’Italia, il benessere aggregato sale dello 0,8%.

Che cosa ha simulato la Banca d’Italia

L’ufficio studi della Banca d’Italia ha costruito un modello dell’economia italiana basandosi sulle storie contributive Inps dei dipendenti del settore privato fra il 2016 e il 2018 e con i dati Istat del 2019 su quasi tutte le imprese non agricole, poi ha provato decine di soglie diverse per vedere che cosa succede a salari, consumi, occupazione e prezzi.

Ogni soglia è espressa come percentuale del salario mediano (come spiegato sopra), la misura che gli economisti chiamano indice di Kaitz. È il modo standard di confrontare salari minimi di paesi con livelli di paga diversi: un minimo al 50% della mediana è basso, uno all’80% è molto alto. Accanto all’indice, lo studio indica sempre la quota di lavoratori che la soglia tocca direttamente, cioè quelli che oggi sono pagati meno del minimo e che con la riforma vedrebbero salire la busta paga, o perderebbero il posto. Sì, perché c’è anche questo aspetto da considerare.

Il salario minimo a 9 euro è quello giusto?

La Banca d’Italia parla di percentuali, ma questo a noi interessa poco, vorremmo tradurre quelle percentuali in euro ma per fare questo dobbiamo rivolgerci all’Istat secondo la quale (il dato risale a ottobre 2022) la retribuzione oraria mediana dei dipendenti delle imprese italiane con almeno 10 addetti era di 13,35 euro lordi l’ora. Bene: allora applicando la percentuale “migliore” individuata dalla Banca d’Italia, il salario minimo non dovrebbe essere a 9 euro ma a 9,35 euro l’ora, ma è una nostra considerazione incrociando i dati, in realtà Banca d’Italia non lo dice.

È un conto indicativo, perché la mediana Istat e quella del modello non coincidono: l’Istat include anche il settore pubblico ed esclude le imprese più piccole, mentre lo studio lavora sui dipendenti privati fra 25 e 64 anni. L’ordine di grandezza però è chiaro: Bankitalia dice che il salario minimo in Italia, se mai ci sarà, dovrebbe essere leggermente più alto della proposta delle opposizioni che si ferma al 67% della mediana delle retribuzioni.

Come mostra il grafico in apertura, la soglia dei 9 euro cade fra il livello migliore per i lavoratori meno qualificati, il 65% della mediana (circa 8,70 euro), e la soglia ottimale complessiva del 70%. Il punto oltre il quale la disuguaglianza riprende a crescere, il 79% della mediana, corrisponde a circa 10,55 euro l’ora.

Chi ci guadagna di più con un salario minimo alto

E gli effetti sulle imprese? Un salario minimo alto costringe le imprese meno produttive a ridurre il personale o a chiudere, i loro dipendenti passano alle imprese più grandi e più efficienti, che guadagnano quote di mercato. E, con meno concorrenti, quelle imprese possono alzare i prezzi rispetto ai costi.

Un esempio concreto? Negli Stati Uniti Amazon fa campagna da anni per un forte aumento del salario minimo federale, e lo studio vede nell’effetto chiamato “canale della concentrazione” una spiegazione plausibile: per i grandi gruppi un minimo alto pesa meno che sui concorrenti piccoli, e libera quote di mercato. Il canale, secondo il modello, è più forte nei settori in cui pochi gruppi si dividono già le vendite, e per questo dovrebbe pesare ancora di più in un’economia concentrata come quella americana. I big, insomma, vogliono il salario minimo per eliminare i concorrenti meno produttivi e acquisire così le loro quote di mercato.

Più consumi, ma anche più disoccupati

Questo succederebbe anche in Italia, anche se in misura ridotta: con un salario minimo non a 9 euro ma a 9,35 euro (cioè il 70% della mediana dei redditi) Bankitalia stima un aumento dei consumi dell’1,2% e un salario medio più alto del 5,2% e una crescita media delle imprese che salirebbero da 9,3 a 9,6 dipendenti. Cioè, appunto, molte chiuderebbero e questo avrebbe anche un altro effetto: l’aumento della disoccupazione. Nel modello della Bankitalia il tasso di disoccupazione passa dal 13,5% al 15,1%. Attenzione, però: non sono i numeri dell’Istat (il tasso ufficiale è molto più basso): sono i valori interni della simulazione dell’ufficio studi ma quello che è importante è lo scarto: la disoccupazione salirebbe di 1,6 punti in più.

Se poi si volesse aumentare ancora di più il salario minimo e portarlo all’89% della mediana, i consumi arrivano al massimo, con un aumento del 2,3%, ma la disoccupazione del modello sale dal 13,5% al 18,8% (lo ripetiamo: all’interno del modello della Banca d’Italia, è una simulazione, non un dato reale).

Chi ci guadagna: i meno qualificati fino al 65%

Con il salario minimo a 9 euro o che quello che sarà, però, il benessere non cresce allo stesso modo per tutti. Per i meno qualificati il salario minimo migliore è al 65% della mediana e avrebbe effetto sul 7% dei dipendenti.

Per i lavoratori più qualificati il punto migliore è molto più in alto, al 79% della mediana e avrebbe effetto su un lavoratore su cinque e le disuguaglianze si ridurrebbero. Oltre il 79% succede il contrario: i lavoratori meno qualificati verrebbero colpiti molto di più (leggi: licenziati per chiusura delle imprese dove lavorano) e quindi il salario minimo finisce per aumentare la disuguaglianza invece di ridurla. In parole semplici: un salario minimo alto le disuguaglianze aumentano.

Salario minimo in Germania e “salario giusto” in Italia

Vediamo allora che cosa è successo nei Paesi dove il salario minimo è già realtà come la Germania. Il salario minimo tedesco introdotto nel 2015 toccava il 15% dei lavoratori, e nel modello della Banca d’Italia una soglia con lo stesso impatto corrisponde al 75% della mediana: un gradino sopra l’ottimo stimato per l’Italia. Dal 1° gennaio 2026 il minimo tedesco è di 13,90 euro l’ora, e dal 1° gennaio 2027 salirà a 14,60 euro. Perché così alto? Ovvio: perché i salari in Germania sono decisamente più alti rispetto all’Italia e quindi è più alta anche la mediana.

Che cosa è il “salario giusto”

Invece del salario minimo a 9 euro, il governo di Giorgia Meloni ha introdotto in Italia il “salario giusto” che non fissa un salario minimo per legge ma stabilisce che nessun contratto collettivo può pagare meno del contratto di riferimento del settore, cioè quello firmato dai sindacati e dalle associazioni d’impresa più rappresentativi. Il confronto non riguarda solo la paga base: conta il trattamento economico complessivo, che comprende anche tredicesima, quattordicesima, indennità e welfare aziendale. L’obiettivo dichiarato è fermare i cosiddetti contratti pirata, firmati da sigle poco rappresentative per pagare meno.

Il decreto 62 del 2026 usa anche gli incentivi come leva. I bonus per le assunzioni e gli sgravi sui contributi (per esempio quelli per l’assunzione di giovani e donne o per le imprese del Mezzogiorno) spettano solo alle imprese che applicano correttamente il contratto di riferimento. In busta paga compare un codice che permette al lavoratore di verificare quale contratto gli viene applicato. Dal 2027 i contratti scaduti e non rinnovati per troppo tempo avranno un adeguamento automatico parziale delle paghe, legato all’Ipca, l’indice dei prezzi al consumo usato in tutta l’Unione europea.

Il «salario giusto» lascia quindi le paghe minime alla contrattazione, settore per settore, invece di fissare un numero uguale per tutti. È proprio sui minimi dei contratti di settore che la Banca d’Italia ha cercato le prove del canale della concentrazione: in quindici anni di aumenti, letti sui bilanci delle imprese fra il 2005 e il 2020, nei mercati dominati da pochi grandi gruppi le imprese più produttive hanno visto crescere i profitti. Per lo studio il rischio di favorire i grandi gruppi esiste anche senza una soglia di legge, ogni volta che i minimi salgono.

Come funziona il salario minimo in Spagna

Fra i grandi paesi europei, quello che ha alzato di più il salario minimo negli ultimi anni è la Spagna. Il governo di Pedro Sánchez, il leader socialista al potere dal 2018, ha portato il salario minimo interprofessionale (Smi) a 1.221 euro lordi al mese per 14 mensilità, cioè 17.094 euro l’anno. La cifra è fissata dal regio decreto 126 del 18 febbraio 2026, si applica con gli arretrati dal 1° gennaio 2026 ed è più alta del 3,1% rispetto al 2025. Nel 2018 il minimo spagnolo era di 735,90 euro al mese: in otto anni è cresciuto di due terzi. Lo scatto più forte si è verificato nel 2019, quando il minimo è passato in un colpo solo a 900 euro, il 22,3% in più.

Perché in Spagna aumenta la disoccupazione

In uno studio pubblicato nel giugno 2021, il Banco de España (la banca centrale spagnola) ha stimato che il salto a 900 euro ha toccato circa 1,6 milioni di dipendenti, uno su dieci, la stessa quota che la Banca d’Italia indica per la soglia ottimale italiana. Fra quei lavoratori, secondo la banca centrale spagnola, l’occupazione è scesa fra il 6% e l’11%, cioè fra 94.200 e 172.700 posti di lavoro in meno. Gli effetti non sono stati uguali per tutti: i lavoratori sopra i 45 anni hanno perso soprattutto il posto, mentre per i giovani il minimo più alto si è tradotto in meno ore lavorate e in meno nuove assunzioni. È lo stesso scambio descritto dal modello della Banca d’Italia: un salario minimo più alto fa salire le buste paga di chi resta al lavoro, ma costa posti proprio fra i lavoratori che dovrebbe proteggere.

Il salario minimo in Francia sale con l’inflazione

In Francia il salario minimo esiste dal 1970 e si chiama Smic, salario minimo interprofessionale di crescita. Dal 1° giugno 2026 il suo valore è di 12,31 euro lordi l’ora, cioè 1.867,02 euro lordi al mese per un tempo pieno di 35 ore settimanali, che diventano circa 1.478 euro netti. A gennaio 2026 il minimo era di 12,02 euro l’ora: a giugno è salito del 2,41% senza bisogno di un voto del Parlamento né di una decisione del governo. Il codice del lavoro francese prevede infatti un aumento automatico ogni volta che i prezzi pagati dalle famiglie con i redditi più bassi crescono di almeno il 2% dall’ultimo adeguamento, e fra novembre 2025 e aprile 2026 l’Insee, l’istituto di statistica francese, ha misurato un aumento del 2,5%.

Il salario minimo a 12,31 euro l’ora

Secondo la Dares, l’ufficio studi del ministero del Lavoro francese, l’aumento di gennaio 2026 ha toccato direttamente circa 2,1 milioni di dipendenti del settore privato, l’11,8% del totale: una quota molto vicina al lavoratore su dieci della soglia ottimale indicata dalla Banca d’Italia per l’Italia. Il minimo pesa soprattutto nelle piccole imprese: nelle aziende con meno di 10 dipendenti è pagato al livello dello Smic il 21,9% dei lavoratori, più del doppio del 9,5% delle imprese più grandi. Nella ristorazione la quota sale al 62,3%, mentre in banche, assicurazioni e chimica resta sotto il 5%. Anche la Francia ha contratti di settore che fissano minimi più bassi della soglia di legge, ma i lavoratori coperti da questi contratti sono scesi al 2,5% del totale: lo Smic, in quei casi, prevale comunque.

I dati si riferiscono al 2026

Fonte: Banca d’Italia

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