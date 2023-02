Safer internet day, Cioffi (Cnu): “Rafforzamento rete internazionale per tutela minori nel web”￼￼

“La ricorrenza del Safer Internet Day (SID) rappresenta un’occasione da non perdere per il rafforzamento di una rete, anche internazionale, che abbia strategie comuni capaci di trasformare Internet in uno spazio più sicuro” per i bambini e gli adolescenti”. Lo ha dichiarato Sandra Cioffi, presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) nel corso del convegno organizzato da Telefono Azzurro in occasione del Safer Internet Day.

“Il CNU – aggiunge – si sta fortemente impegnando, nell’ambito delle sue competenze e in piena sinergia con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la messa a punto di proposte che consentano di affrontare in maniera concreta le tematiche relative non solo ad un uso distorto del web, ma anche alle opportunità che può dare la rete ai minori. E proprio la recente iniziativa del convegno “Minori e media: diritti, rischi ed opportunità” che il CNU ha organizzato a Montecitorio con ampia partecipazione di rappresentanti del Governo, delle Istituzioni, di AGCOM e di tecnici del settore, ha rappresentato una tappa significativa del percorso che sta facendo il Consiglio affinché la tutela dei minori nei media possa essere considerata una priorità nell’agenda politica istituzionale del nostro Paese.

Il CNU – conclude Cioffi – perseguirà con costanza e determinazione il suo ruolo propositivo e di stimolo così come avvenuto in occasione dell’approvazione delle linee guida in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio. Ciò nell’ottica di un approccio multidisciplinare che sia in grado di “mettere a sistema le tante proposte” per affrontare, ognuno nell’ambito delle proprie competenze e in maniera sinergica e costruttiva le nuove frontiere del Web.