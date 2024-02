Il Safer Internet Day è l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo consapevole e responsabile di internet, per Telefono Azzurro è fondamentale affrontare anche le sfide future come, ad esempio, quelle legate all’intelligenza artificiale e ai rischi per bambini e ragazzi. Evento il 5 febbraio prossimo, a partire dalle ore 9:00, presso l’aula Magna del Politecnico di Milano.

“NAVIGARE IL FUTURO: LA SFIDA DIGITALE E LE NUOVE GENERAZIONI”.

IL PROGRAMMA DEL 5 FEBBRAIO A MILANO

È prioritario per la Fondazione S.O.S Telefono Azzurro identificare maggiori tutele nei confronti di bambini e adolescenti ponendo il loro valore e la loro dignità al centro del dibattito e dell’agire. Valori, questi, che Telefono Azzurro, dal 1987, vuole porre al centro del dibattito che coinvolgerà per due giorni esperti accademici, istituzioni e aziende per affrontare in maniera trasversale il tema.

Se il Safer Internet Day è l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo consapevole e responsabile di internet, per Telefono Azzurro è fondamentale affrontare anche le sfide future come, ad esempio, quelle legate all’intelligenza artificiale e ai rischi per bambini e ragazzi.

«Il nostro obiettivo è di contribuire a gettare le basi per azioni ad alto impatto e su più livelli – istituzionale, aziendale ed educativo – che tutelino i diritti dei bambini e degli adolescenti in rete. Crediamo infatti che sia responsabilità di istituzioni, aziende e comunità di proteggere i minori dai rischi del web e delle nuove tecnologie di AI. È necessario intervenire però non semplicemente sul piano della sicurezza e del controllo ma bisogna mettere in campo azioni educative in grado di garantire la completa tutela del minore e allo stesso tempo di rendere il minore consapevole dei rischi presenti in rete e per questo in grado di evitarli”, ha dichiarato Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro.

Lunedì 5 febbraio, oltre alla presentazione dei risultati della nuova indagine realizzata da BVA- Doxa per Telefono Azzurro, che ha coinvolto minori e genitori rispetto all’uso e alle criticità della rete, in programma 6 tavole rotonde su diverse tematiche: dall’innovazione digitale per le nuove generazioni alla sicurezza dei dati, dalla comunicazione all’educazione nell’era digitale ai rischi della rete per le nuove generazioni, AI e big data e responsabilità ed etica nel digitale. Il filo rosso che legherà tutti gli interventi sarà il bambino e la sua sicurezza, che devono sempre essere al centro dell’agire.

Durante la mattinata Telefono Azzurro e Politecnico di Milano lanceranno anche un osservatorio congiunto.

Non sarà però un cammino senza sfide e richiederà un approccio etico e responsabile da parte di tutti gli attori in gioco: comunità, istituzioni, aziende.Le aziende tecnologiche dovranno dare priorità a prodotti di sicuri, affrontando sempre i potenziali rischi per la società e per i più piccoli; le istituzioni dovranno farsi carico delle mancanze dal punto di vista legislativo sulle nuove tecnologie e l’intera comunità educante dovrà essere in grado di offrire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per affrontare le sfide legate al digitale.

L’evento del Safer Internet Day 2024, organizzato dalla Fondazione S.O.S. – il Telefono Azzurro ETS, si terrà il 5 febbraio 2024 a Milano, Aula Magna del Politecnico e il 6 febbraio a Roma, Palazzo Wedekind.

Per partecipare in presenza è necessario accreditarsi tramite l’apposito form: https://forms.gle/4sFiS6ASZm7K152Z8

Gli eventi, che saranno trasmessi anche in streaming, sono realizzati grazie al supporto di BPER. Media partner dell’evento: ANSA.