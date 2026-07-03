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SAF, Tripaldi (Enac): “Sanzioni ReFuelEU reinvestire in ricerca e innovazione”

SAF, Tripaldi (Enac): “Sanzioni ReFuelEU reinvestire in ricerca e innovazione”

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SAF, Tripaldi (Enac): “Sanzioni ReFuelEU reinvestire in ricerca e innovazione” Adnkronos

(Adnkronos) – “Senza investimenti, senza incentivi è difficile che riusciamo ad aumentare ea sviluppare questa filiera”. Lo ha detto Carmela Tripaldi, Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica – ENAC, intervenendo alla presentazione dello studio “Sinergie tra agricoltura e trasporto aereo per la produzione di SAF”, nell’ambito del terzo incontro del 2026 della Fondazione Pacta sulla riduzione delle emissioni del trasporto aereo. 

economia

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Redazione Key4biz

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