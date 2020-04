Sabato 25 aprile la Giornata di Marconi 2020. Iscriviti al webinar via streaming

La Giornata di Marconi è stata organizzata online e si terrà in diretta via Facebook il prossimo sabato 25 aprile a partire dalle ore 10,00.

La giornata è ispirata alla figura di Guglielmo Marconi ma è anche fortemente legata all’attualità. Si tratterà di Marconi come straordinario esempio di imprenditore e innovatore, dell’importanza delle TLC come infrastruttura critica anche per la gestione della situazione di crisi, di come la tecnologia e l’innovazione possano aiutare le imprese e l’intero sistema paese a risollevarsi.



Gli speaker:



– Giovanni Emanuele Corazza (Presidente FGM, moderatore)

– Paola Pisano (Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione)

– Mauro Felicori (Assessore Regione Emilia-Romagna

– Roberto Parmeggiani (Sindaco di Sasso Marconi)

– Elettra Marconi (Principessa, figlia di Guglielmo Marconi)

– Stefano Pileri (AD Italtel, Presidente Quadrato della Radio)

– Mirko Degli Esposti (Pro-Rettore Vicario Università di Bologna)

– Massimo Bergami (Dean Bologna Business School)

– Mario Frullone (Direttore delle Ricerche, Fondazione Ugo Bordoni)

– Gabriele Falciasecca (Past-President FGM)

– Nicola Blefari Melazzi (Direttore CNIT)

– Gianluca Mazzini (Direttore Generale Lepida SpA)

Si ringrazia Lepida SpA per il supporto tecnico alla realizzazione dello streaming sul canale facebook di Lepida TV. L’evento è gratuito.

Link all’evento:

www.facebook.com/events/164470271523096

E’ gradita la registrazione all’evento, al link: