È il sito web ufficiale della compagnia irlandese di voli low cost Ryanair. Attraverso la sua piattaforma multicanale e multilingue www.ryanair.com, è possibile in ogni momento e da qualsiasi device connesso in rete scegliere una destinazione e prenotare un volo aereo per decine di Paesi nel mondo.

Trovare e prenotare un volo su Ryanair.com è semplice e veloce. Al centro della home page c’è motore di ricerca ‘Voli’. Una volta inserito l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, si procede con la scelta del volo, dei servizi accessori e quindi con l’acquisto online.

Parallelamente, se necessario, si possono anche prenotare automobili a noleggio, stanze d’albergo, ristoranti, chiedere collegamenti con i parcheggi, consultare l’infovoli, con un’ampia presentazione di voli low cost per tutto il mondo di cui è ben visibile il costo (offerta migliore).

Il visitatore si trova a navigare pagine graficamente molto curate, accoglienti e ricche di materiale multimediale, tra contenuti video, audio, di testo e link per l’accesso facilitato ai servizi al cliente.

La pianificazione del viaggio è semplice e alla portata di tutti. Per qualsiasi dubbio o necessità c’è l’assistenza in rete, telefonica, via chat e sui social network. Qui Ryanair ha infatti aperto pagine ufficiali per interagire con il pubblico di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. In download nel sito ci sono le app per dispositivi Android e iOS.

Particolarmente importante è la sezione ‘Info’ della piattaforma, situata in alto a destra della home page per conoscere tutti gli aggiornamenti della compagnia. Proprio oggi, l’azienda low cost irlandese ha annunciato questa sezione la nuova policy relativa ai bagagli a mano. Dal 1 novembre non sarà più possibile imbarcare in stiva gratuitamente le valigie che pesano fino a dieci chili: bisognerà pagare 8 euro. Imbarcare bagagli che pesano più di 10 chili, invece, continuerà a costare 25 euro. A bordo sarà possibile portare gratuitamente solo una piccola borsa le cui dimensioni passano da 35 x 20 x 20cm a 40 x 20 x 25cm.

Per tutte le destinazioni sono sempre disponibili anche le guide digitali e le schede di presentazione con cenni storici, geografici, sociali, culturali, economici e demografici della città e della regione a cui stiamo guardando. Sempre di ottima qualità il materiale fotografico e video a supporto dei testi.

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo