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Russia, Usa avvertono Polonia: Putin prepara attacco per testare Nato

Russia, Usa avvertono Polonia: Putin prepara attacco per testare Nato

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Russia, Usa avvertono Polonia: Putin prepara attacco per testare Nato Adnkronos

(Adnkronos) –
Gli Stati Uniti hanno avvertito la Polonia che la Russia potrebbe preparare nei prossimi mesi una “provocazione” militare con l’obiettivo di testare la “risolutezza” della Nato nel difendere i propri alleati. Lo rifersice il portale polacco Onet, citando fonti vicine al presidente Karol Nawrocki e ad ambienti della sicurezza. Tra gli scenari presi in considerazione anche attacchi con missili o droni contro infrastrutture critiche, operazioni ibride o informatiche e una limitata incursione oltreconfine dal territorio russo di Kaliningrad o dalla Bielorussia, che potrebbe essere presentata come un “incidente”, un “errore di navigazione”, o “una missione d’emergenza di recupero con elicottero”.  

Secondo fonti dell’intelligence di Varsavia, rilanciate dal Telegraph, l’obiettivo del Cremlino sarebbe provocare una crisi sufficiente a mettere sotto pressione gli alleati occidentali affinché riducano o sospendano il sostegno militare all’Ucraina, evitando tuttavia uno scontro diretto e su larga scala tra la Russia e la Nato. L’operazione mirerebbe così a spaccare l’Alleanza e rafforzare la posizione negoziale di Mosca senza arrivare a un conflitto aperto.  

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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