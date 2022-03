Fonti esperte in cyber-security confermano che Mosca ha iniziato i preparativi per trasferire tutte le trasmissioni, le connessioni ai server e la gestione dei domini interni su una rete parallela, la intranet nazionale 'Rucom'.

Fra 4 giorni, esattamente il prossimo 11 marzo, la Russia potrebbe essere ufficialmente ‘fuori’ dalla rete Internet, completando l’isolamento dalle comunicazioni globale in atto sin dal primo giorno dell’attacco all’Ucraina. Fonti esperte in cyber-security confermano che Mosca ha iniziato i preparativi per trasferire tutte le trasmissioni, le connessioni ai server e la gestione dei domini interni su una rete parallela, la intranet nazionale ‘Rucom’.

Spostare tutti i siti attivi su questa intranet a un dominio ‘.ru’

È quanto emerge da due documenti inviati dal Ministero dello sviluppo digitale, comunicazione e mass media “alle autorità esecutive federali e alle autorità esecutive dei soggetti della Federazione Russa“, e nei quali si chiede di “verificare l’accesso degli account personali degli amministratori dei domini dei siti pubblici in rete Internet, aggiornare e (o) rendere più complessa la politica della password” con “l’aggiunta di fattori di autentificazione per gli utenti”, lo spostamento delle trasmissioni ai server di DNS localizzati sul territorio della federazione russa, la cancellazione da pagine html tutti i codici Javascript scaricati da risorse estere.

Inoltre nel caso i siti utilizzino un hosting estero, le risorse pubbliche andranno spostate verso un hosting russo e si chiede poi di spostare tutti i siti attivi su questa intranet a un dominio ‘.ru’.

L’applicazione delle misure andrà segnalata al Ministero dello sviluppo digitale di Mosca entro il 15 marzo. La mossa – finora inedita a livello globale – non arriva inaspettata. Anzi, Mosca si era preparata da tempo, visto che i primi test ufficiali sarebbero stati condotti con successo progetto tra giugno e luglio 2021. Da tempo, peraltro, molti regimi vivono con insofferenza la gestione del web a livello globale in mano all’Icann, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, organizzazione indipendente che controlla domini e indirizzi. Ma a invocare uno ‘sganciamento’ della Russia da Internet era stato, subito dopo lo scoppio delle ostilità, proprio il governo di Kiev. Il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov aveva infatti chiesto l’isolamento Web di Mosca per impedire la diffusione di false notizie e messaggi d’odio. Oggi Mosca potrebbe giocare d’anticipo per impedire la diffusione nel Paese delle scomode verità sulla guerra.

Le società finanziarie e tecnologiche che hanno sospeso le operazioni in Russia

Nel frattempo, la Russia è già ‘isolata’ su un altro fronte del digitale.

Netflix non accetta nessun nuovo cliente nel Paese e non è chiaro cosa accadrà con gli account esistenti, ha affermato la piattaforma streaming, che ha meno di 1 milione di clienti in Russia. Sul versante dei pagamenti elettronici, entro pochi giorni, tutte le transazioni avviate con carte Visa e Mastercard emesse in Russia non funzioneranno fuori dai confini e tutte le carte Visa emesse al di fuori della Russia non funzioneranno più all’interno del Paese, ha fatto sapere la società.

TikTok, la piattaforma di social video, ha annunciato il 6 marzo la sospensione di tutti i nuovi post e live streaming per gli utenti in Russia. Queste sono solo le ultime tre società finanziarie e tecnologiche che hanno sospeso le operazioni russe. PayPal ha annunciato la sua decisione sabato.

Il sistema alternativo russo a Visa e Mastercard

Sberbank Rossii PAO, il più grande prestatore russo, ha affermato che le mosse di Visa e Mastercard non influenzeranno gli utenti delle carte che emette in Russia, secondo quanto riportato da Tass.

Sberbank ha affermato che i suoi clienti sarebbero in grado di prelevare contanti, effettuare trasferimenti, pagare sia nei negozi offline che nei negozi Internet russi perché le transazioni in Russia passano attraverso il sistema nazionale di carte di pagamento nazionali che non dipende da sistemi di pagamento stranieri, secondo Tass.

La Russia ha adottato misure per aumentare l’indipendenza del suo sistema finanziario da anni, in particolare dopo che i legami con l’Occidente si sono deteriorati a causa dell’annessione della Crimea da parte del paese nel 2014.

Il Paese ha istituito il proprio sistema di messaggistica bancaria, noto come SPFS, in alternativa a SWIFT e il proprio sistema di pagamento con carta MIR ha iniziato a funzionare nel 2015. Facevano parte degli sforzi di Mosca per sviluppare strumenti finanziari locali per rispecchiare quelli occidentali, per proteggere il paese in caso di estensione delle sanzioni.

Mastercard e Visa hanno avuto affari significativi in ​​Russia. Nel 2021, circa il 4% dei ricavi netti di Mastercard è stato derivato da attività svolte all’interno, dentro e fuori la Russia. Nel frattempo, le attività svolte all’interno, dentro e fuori l’Ucraina hanno rappresentato il 2% dei suoi ricavi netti, secondo un deposito di martedì.

Visa ha anche riferito che le entrate nette totali dalla Russia nel 2021 erano circa il 4% del totale.