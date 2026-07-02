Russia in fila per la benzina, la coda infinita di auto

(Adnkronos) – Tutti in fila per fare benzina. In Russia, la coda per fare rifornimento diventa infinita. Un video registrato da un elicottero documenta la situazione di assoluta emergenza. Migliaia di veicoli in fila, ore di attesa per arrivare alla meta. E’ la conseguenza dei raid che l’Ucraina conduce regolarmente contro raffinerie e impianti petroliferi in territorio russo.

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internazionale/esteri

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