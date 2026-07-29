»
»
Russia emette mandato di cattura internazionale per Durov, fondatore di Telegram

Russia emette mandato di cattura internazionale per Durov, fondatore di Telegram

di |
Russia emette mandato di cattura internazionale per Durov, fondatore di Telegram Adnkronos

(Adnkronos) – La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e ceo di Telegram, con l’accusa di “complicità nel terrorismo”. “È stato emesso un mandato di cattura internazionale per il capo dell’amministrazione di Telegram, P. Durov”, hanno dichiarato i servizi di sicurezza russi (Fsb) in un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe, aggiungendo che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche