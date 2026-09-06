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Rufini (Olidata): “Partita data center è sulla sicurezza del dato”

Rufini (Olidata): “Partita data center è sulla sicurezza del dato”

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Rufini (Olidata): “Partita data center è sulla sicurezza del dato” Adnkronos

(Adnkronos) – “In questo momento si sente parlare sempre di più di guerra ibrida. Il quantum è un ulteriore elemento di questo e credo che la percezione sia ancora molto bassa, ma il rischio non è lontano. Si sta avvicinando un futuro in cui prendere decisioni veloci”. Lo ha detto Cristiano Rufini, presidente Olidata, in un’intervista con Adnkronos durante il Forum Ambrosetti. 

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Redazione Key4biz

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