Rufini (Olidata): “Partita data center è sulla sicurezza del dato”

(Adnkronos) – “In questo momento si sente parlare sempre di più di guerra ibrida. Il quantum è un ulteriore elemento di questo e credo che la percezione sia ancora molto bassa, ma il rischio non è lontano. Si sta avvicinando un futuro in cui prendere decisioni veloci”. Lo ha detto Cristiano Rufini, presidente Olidata, in un’intervista con Adnkronos durante il Forum Ambrosetti.

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