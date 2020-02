Il suo pallino è la digitalizzazione del fisco e quando per un anno dal 2017 al 2018 ha già diretto l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la dichiarazione precompilata e la fatturazione elettronica (e-Fattura). Ora Ernesto Maria Ruffini, scelto di nuovo dal Governo per guidare le Entrate, parte dai “suoi” successi digitali per raggiungere uno dei nuovi obiettivi la dichiarazione precompilata anche per le partite IVA.

“Introdurre la dichiarazione precompilata anche per il popolo delle partite Iva”, ha annunciato Ruffini nell’intervista a Repubblica, in cui spiega come intende realizzare quest’altra novità 4.0 nel fisco, “oggi la tecnologia lo consente: con le fatture elettroniche e gli scontrini telematici che arrivano direttamente sui computer dell’Agenzia delle entrate l’operazione può essere messa in campo”.

L’eFattura ha fatto il suo esordio il primo gennaio 2019: è diventata obbligatoria nelle operazioni tra privati, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Mentre gli scontrini telematici sono a regime da gennaio 2020, dallo scorso luglio sono in vigore per chi ha un volume di affari superiore a 400mila euro.

L’obiettivo principale dell’Agenzia delle Entrate guidata da Ernesto Maria Ruffini, che prendo il posto di Antonimo Maggiore, generale della Guardia di Finanza, è far emergere oltre 100 miliardi dall’evasione. In che modo? Anche con l’utilizzo della tecnologia all’avanguardia. “Con l’utilizzo della mega banca dati che l’ultima legge di Bilancio consente di mettere a regime incrociando conti correnti e dichiarazioni dei redditi. Ma garantendo l’anonimato dei dati e la privacy”, ha precisato Ruffini.