Rottamazione quinquies: online le comunicazioni AdER. Prima scadenza il 31 luglio 2026

(Adnkronos) – La fase operativa della rottamazione quinquies entra nel vivo.

A partire dal 23 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha reso disponibile, con leggero anticipo rispetto alla scadenza prevista entro fine mese, la comunicazione delle somme dovute.

Questo documento rappresenta il prospetto ufficiale che definisce il conto complessivo e contiene i bollettini necessari per i versamenti agevolati.

Possono accedere a tali informazioni tutti i contribuenti che hanno presentato istanza di adesione entro il termine del 30 aprile 2026.

La disponibilità online della documentazione permette ai contribuenti di conoscere l’ammontare esatto della definizione agevolata e di pianificare le scadenze relative alle rate concesse.

L’intero set dei documenti relativi alla rottamazione quinquies è consultabile in modalità telematica.

Le modalità di ricezione variano in base alla modalità con cui è stata presentata l’istanza.

In caso di invio tramite l’area riservata del portale AdER, il documento è disponibile all’interno del proprio profilo personale sul sito dell’Agenzia.

Per coloro che hanno inoltrato la domanda tramite l’area pubblica del sito (senza autenticazione), la comunicazione viene inviata via PEC o tramite lettera raccomandata al domicilio fiscale dichiarato nella domanda.

Il documento fornisce un quadro chiaro dei benefici ottenuti, indicando il totale dovuto al netto di sanzioni e interessi, nonché il piano di rateazione.

È opportuno ricordare che, sebbene in fase di domanda fosse possibile scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione o il numero massimo di rate, spetta all’AdER definire la ripartizione finale, nel rispetto del vincolo dell’importo minimo di 100 euro per ciascuna rata.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha differenziato le comunicazioni in cinque tipologie, contraddistinte da codici specifici, che chiariscono l’esito della richiesta:

● AT (Accoglimento totale): tutti i debiti inseriti nella domanda sono definibili. La lettera indica l’importo totale dovuto.

● AP (Accoglimento parziale): solo una parte dei debiti è definibile. Il prospetto indica l’importo dovuto per la parte agevolabile e specifica gli importi e le motivazioni di esclusione per i debiti non rientranti nella misura.

● AD (Accoglimento totale, importo zero): i debiti sono tutti definibili, ma non vi sono somme da versare.

● AX (Accoglimento parziale, importo zero): parte dei debiti è definibile ma a costo zero; per la parte non definibile, sono indicate le motivazioni di esclusione e gli importi residui.

● RI (Rigetto): nessuno dei debiti inseriti è definibile. La comunicazione riporta le motivazioni dettagliate del rigetto dell’istanza.

Insieme alla comunicazione, il contribuente troverà i moduli di pagamento (bollettini) relativi alle prime dieci rate.

Per quanto riguarda le quote successive, i moduli di versamento verranno messi a disposizione nell’area riservata del portale AdER. Per chi ha utilizzato l’area pubblica per la presentazione dell’istanza, i bollettini saranno inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell’undicesima rata.

Il primo appuntamento da annotare in calendario è fissato per il 31 luglio 2026.

Vale la pena ricordare che la Rottamazione-quinquies perde di efficacia in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.

Una regola specifica riguarda i ritardi nei pagamenti. È prevista una tolleranza di

cinque giorni

(pagamento considerato tempestivo se effettuato entro il 5 agosto 2026) esclusivamente per chi ha optato per il pagamento in un’unica soluzione e per l’ultima rata del piano di rateazione.

Al di fuori di queste due casistiche, la regola della tolleranza non si applica ai pagamenti rateali intermedi. È quindi fondamentale prestare massima attenzione al rispetto delle scadenze per non decadere dalla definizione agevolata.

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economia/fisco

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