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Rotocalco n° 39 del 30 settembre 2026

Rotocalco n° 39 del 30 settembre 2026

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Rotocalco n° 39 del 30 settembre 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – A Roma il confronto sulla reputazione aziendale Icch Sport e Comunicazione; Sport, Napoli traccia la rotta per un’Italia più attiva con il villaggio #BeActive;Cersaie 2026, la ceramica italiana tra sostenibilità, innovazione e nuove sfide; Move&Fly, Asi e Air portano lo sport nell’aeroporto Leonardo Da Vinci; Syoss, dalla colorazione all’Hair Care: il nuovo capitolo alla Milano Beauty Week; Hospitality, rebranding per FH55 Hotels; Fincantieri, Folgiero apre il corso Spes Academy sulle industrie strategiche; A Pisa una nuova alleanza tra Università per valorizzare talento e mobilità sociale; Palazzo Te celebra il rapporto tra arte e natura con Leonardo, Arcimboldo e Caravaggio; Ambiente, i cantieri della transizione ecologica in provincia di Bologna. 

economia

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Redazione Key4biz

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