»
»
Rotocalco n° 38 del 23 settembre 2026

Rotocalco n° 38 del 23 settembre 2026

di |
Rotocalco n° 38 del 23 settembre 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – Von der Leyen, Stato dell’Unione: “Un’Europa più forte e indipendente”; Salute: Cdi Bionics San Babila apre le porte ai cittadini; Blue Green Economy Award 2026, da Napoli il riconoscimento alle imprese della sostenibilità; Fashion & Talents, ha sfilato a Roma la moda creata dai giovani; Milano, Icch premia i comunicatori del domani insieme a Vittorio Feltri e Maria Latella; Giovani e istituzioni, la sfida di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027; Syoss, dalla colorazione all’Hair Care: il nuovo capitolo alla Milano Beauty Week; Il 70° Congresso nazionale degli Ingegneri; Acea Acqua Edu Camp: il valore della sostenibilità sale in barca a vela con i giovani; ‘Just Euman’, al Parlamento Ue di Strasburgo l’esposizione di Pro Vita per mostrare “l’aborto per quello che è”; Ue: Fidanza (FdI), ‘discorso von der Leyen conferma stretta su migranti’. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche