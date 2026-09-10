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Rotocalco n° 36 del 9 settembre 2026

Rotocalco n° 36 del 9 settembre 2026

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Rotocalco n° 36 del 9 settembre 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – America’s Cup, Sirena (Luna Rossa): “Con Frecciarossa partnership che racconta una storia italiana”; Coop per la Scuola 2026: educare alla Salute Circolare per un futuro più consapevole; Milano: proseguono i lavori del nuovo Hotel Scarampo di Fondazione Fiera Milano; Fiere: Vicenzaoro September 2026, il boutique show della gioielleria è ancora più internazionale e competitivo; Cisla: dal Canavese la sfida globale del made in Italy 

economia

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Redazione Key4biz

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