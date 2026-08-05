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Rotocalco n° 31 del 5 agosto 2026

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Rotocalco n° 31 del 5 agosto 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – Centro Spaziale del Fucino, snodo centrale per il sistema satellitare internazionale Cultura: Fondazione Antonio Presti, ‘arte pubblica riscatto per periferie’ Roma, con Atac lo sport viaggia in metro con una mostra fotografica che celebra i grandi campioni Sebastiano Buglisi: “L’antimafia dei fatti”, il coraggio di denunciare raccontato in un libro Sabaudia Incontra 2026, al via il confronto tra istituzioni, politica e imprese 

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Redazione Key4biz

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