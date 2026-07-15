»
»
Rotocalco n° 28 del 15 luglio 2026

Rotocalco n° 28 del 15 luglio 2026

di |
Rotocalco n° 28 del 15 luglio 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – – Pensioni future, Acli propone una pensione contributiva di garanzia per tutelare i lavoratori fragili – Università: Laurea Honoris causa a Leonardo Maria Del Vecchio – Pai distrettuali Aubac, presentati i nuovi strumenti per la prevenzione del rischio idrogeologico – Spazio, Gruppo GeneGIS promuove incontro alla Camera su importanza dati satellitari per il territorio – Agenzia delle Entrate e Inps, dalla Puglia parte il roadshow per rafforzare il dialogo con imprese e giovani – Airbnb, a Vicalvi la casa di Monica racconta la Ciociaria del turismo lento – Heineken Italia presenta Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità contemporanea tra gli italiani dai 18 ai 35 anni – Tech: convegno Med-Or – Luiss, ‘innovazione asset strategico per sicurezza e autonomia Europa’ – PENNY Italia in Sicilia: Sviluppo, Territorio e Sostenibilità a San Giovanni La Punta 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche