Rotocalco n° 26 del 1 luglio 2026

(Adnkronos) – Adnkronos Q&A: Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini; Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile; Ambiente: nel 2025 raccolto il 100% degli oli minerali usati, Italia leader Ue nel riciclo; Nespresso: nasce il primo orto-frutteto sociale diffuso d’Italia grazie al riciclo del caffè; Rapporto Sisma 2016, presentato il report a Roma: accelera la ricostruzione, riparte l’economia; Kontractor celebra 10 anni di progetti chiavi in mano per le imprese; auto sempre più indispensabile ma comprarla nuova costa agli italiani 11 stipendi; Turismo: piccoli borghi sempre più attrattivi, +326% di richieste in 3 anni secondo Airbnb; Tech: ai Siemens Tech Talks 2026 l’incontro tra digitale e mondo fisico; Imprese: cresce l’impatto di Bat Trieste sul territorio, ogni euro investito ne genera 5,5 per l’economia locale; Migranti, Ceccardi (Lega), “su rimpatri rivoluzione copernicana con maggioranza destra in Ue”.
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