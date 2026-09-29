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Rosati (Qualivita): “Piacenza 1714 progetto molto importante”

Rosati (Qualivita): “Piacenza 1714 progetto molto importante”

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Rosati (Qualivita): “Piacenza 1714 progetto molto importante” Adnkronos

(Adnkronos) – “Siamo arrivati alla quarta ricetta insieme ad Autogrill, in collaborazione con la Fondazione Qualivita e anche con i Consorzi di tutela. Oggi parliamo di ‘Piacenza 1714’, un panino che incorpora altri prodotti Dop, come l’Asiago, e un’Igp, l’Aceto Balsamico di Modena. Questo è un progetto molto importante perché mette al primo posto, per la qualità e in termini di comunicazione, i prodotti Dop e Igp italiani”. Lo afferma Mauro Rosati, direttore della Fondazione Qualivita, in occasione della presentazione, oggi a Piacenza, del panino della serie ‘Origini Edition’ di Autogrill, parte di Avolta, la selezione che celebra i prodotti Dop e Igp, simbolo dell’eccellenza agroalimentare italiana. 

Rosati poi aggiunge: “Credo che sia un grande merito di Autogrill aver creduto in questa strategia di valorizzazione del Made in Italy, dando spazio ai consorzi di tutela e garantendo anche una continuità all’interno dei punti vendita di questi prodotti DOP e IGP, attraverso un progetto di lunga durata”. 

“C’è sempre più bisogno di parlare di prodotti italiani e di avvicinarsi ai grandi distributori – prosegue – Il connubio tra agricoltura, agroalimentare e grandi player internazionali come Autogrill può fare solo bene all’Italia e alla nostra agricoltura”, conclude. 

economia

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Redazione Key4biz

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