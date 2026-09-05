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Rosa (Rosa & Roubini): “Imprenditori un po’ freddi su ricetta Vannacci”

Rosa (Rosa & Roubini): “Imprenditori un po’ freddi su ricetta Vannacci”

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Rosa (Rosa & Roubini): “Imprenditori un po’ freddi su ricetta Vannacci” Adnkronos

(Adnkronos) – Imprenditori a Cernobbio “un po’ freddi” davanti alla ‘ricetta’ del leader di estrema destra Roberto Vannacci. Intervistato dall’Adnkronos a margine del Forum Ambrosetti organizzato da Teha group, l’economista Brunello Rosa, ceo e capo della ricerca della società di consulenza Rosa & Roubini, riferisce gli umori della platea dopo l’intervento del fondatore di Futuro nazionale. 

economia

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Redazione Key4biz

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