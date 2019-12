Avvocato, è co-fondatrice di LawTechTeam, una organizzazione non-profit che studia l’impatto delle disruptive technologies sul mondo legale e finanziario.

È membro del Comitato Consultivo dell’Associazione Amerigo, che riunisce i partecipanti ai programmi di scambio culturale del Dipartimento di Stato Americano. Ha ideato ed organizza annualmente Amerigo For Law, un programma di cooperative learning negli Stati Uniti, riservato ad avvocati e professionisti di azienda, giunto alla sua terza edizione. Si occupa di blockchain, digital assets e sistemi di pagamento.

Nominata Rome Delegate della Fordham Law Alumni Association, ne è attualmente European Chapter President.

In passato, ha collaborato con l’Istituto di Teoria dell’Interpretazione ed Informatica Giuridica del Prof. V. Frosini presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dopo alcune esperienze a Roma ed a Londra (Pritchard Englefield Solicitors), si trasferisce a New York dove consegue il Master in Laws in Banking, Corporate & Finance Law, alla Fordham University School of Law, ed in seguito lavora con Covington & Burling LLP e con Davis Polk & Wardwell LLP.