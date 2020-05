Room 451. “Pandemie e tecnologie”: vedi il Webinar con Bassan, Busia e Gambino

Oggi secondo Executive Webinar della serie 'Room 451 - Law in a Transformative Age’ curata dal professore Fabio Bassan (Università Roma Tre). Discussant: Giuseppe Busia, Segretario Generale – Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, e Alberto Gambino, Università Europea di Roma.

Oggi, venerdì 22 maggio, è stato trasmesso il secondo executive webinar di Key4biz: un format nuovo, agile (30-45 min) trasmesso live ed in contemporanea attraverso una molteplicità di canali: il nostro sito web Key4biz.it e su YouTube, Twitter e Facebook.

Room 451 comprende 7 appuntamenti per discutere, con il prof. Fabio Bassan (Università Roma Tre) e i suoi illustri ospiti, le evoluzioni recenti e le prospettive delle sfide giuridiche, economiche e tecnologiche in un mondo in trasformazione.

PROGRAMMA



22 maggio 2020, alle ore 15,00

Pandemie e Tecnologie

Introduce e coordina

Fabio Bassan (Università Roma Tre)

Professore Ordinario di Diritto Internazionale, Università Roma Tre. Conciliatore presso l’ICSID, il Tribunale presso la Banca Mondiale per la soluzione delle controversie tra Stati e investitori. Fondatore e Direttore del Sovereign Wealth Funds Law Centre, centro di studi giuridici sui fondi sovrani costituito nel 2011. Direttore del REMEIC, Centro Studi su regole dei Mercati, Imprese e Consumatori. E’ stato visiting scholar presso l’Università di Barcellona nel 2013, l’Università di Brasilia (UNB) nel 2008, il Georgetown University Law Center nel 1996.

Discussant

Giuseppe Busia, Segretario Generale – Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Segretario generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali da luglio 2012.

Dal 2008 al 2012 è stato Segretario generale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dal 2006 al 2008 ha ricoperto l’incarico di Direttore della Conferenza Stato–Regioni nonché di Segretario della Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie locali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel 2006 è stato inoltre vice capo di Gabinetto del Ministero dei beni culturali. Dal 1998 al 2005 ha fatto parte dell’Autorità di Controllo Comune istituita dalla Convenzione Europol, di cui è stato vice presidente del Comitato di Appello, nonché dell’Autorità di Controllo Comune prevista dalla Convenzione sull’uso dell´informatica nel settore doganale, del quale è stato anche vicepresidente. Ha svolto e svolge attività di docenza in diverse università italiane ed è autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Alberto Gambino, Università Europea di Roma

Prorettore, Professore Ordinario di Diritto Privato e Coordinatore del Centro Dipartimentale per la Ricerca e della Scuola Dottorale in Scienze Umane presso l’Università Europea di Roma. Fondatore e Direttore della Collana del Dipartimento di Scienze Umane, partecipa alla direzione e ai comitati editoriali e scientifici di collane, riviste, enti ed istituti di ricerca. È Presidente dell’Italian Academy of the Internet Code – IAIC e dell’Associazione Nazionale Scienza & Vita. È autore di numerosi commentari alle leggi civili, opere monografiche e di alcune centinaia di articoli su temi di diritto privato, diritto civile, diritto industriale, diritto societario, diritto dell’informatica, information technology, legislazione sanitaria, bioetica e biodiritto.

COME SEGUIRE IL WEBINAR

Per vedere il webinar “Pandemie e tecnologie” basta cliccare qui: rimanda al canale YouTube di Key4biz dove è già possibile “impostare il promemoria” per ricevere la notifica quando inizierà il live.

È possibile seguire il webinar anche su Facebook cliccando qui: anche su questo social è possibile attivare il “Ricevi promemoria”, una notifica comunicherà alcuni minuti prima l’inizio del live.