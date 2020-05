Venerdì 22 maggio alle ore 15:00 secondo executive webinar di Key4biz: un format nuovo, agile (30-45 min) trasmesso live ed in contemporanea attraverso una molteplicità di canali: il nostro sito web Key4biz.it e su YouTube, Twitter e Facebook.

Room 451 comprende 7 appuntamenti per discutere, con il prof. Fabio Bassan (Università Roma Tre) e i suoi illustri ospiti, le evoluzioni recenti e le prospettive delle sfide giuridiche, economiche e tecnologiche in un mondo in trasformazione.

PROGRAMMA



22 maggio 2020, alle ore 15,00

Pandemie e Tecnologie

Introduce e coordina

Fabio Bassan (Università di Roma Tre)

Professore Ordinario di Diritto Internazionale, Università Roma Tre. Conciliatore presso l’ICSID, il Tribunale presso la Banca Mondiale per la soluzione delle controversie tra Stati e investitori. Fondatore e Direttore del Sovereign Wealth Funds Law Centre, centro di studi giuridici sui fondi sovrani costituito nel 2011. Direttore del REMEIC, Centro Studi su regole dei Mercati, Imprese e Consumatori. E’ stato visiting scholar presso l’Università di Barcellona nel 2013, l’Università di Brasilia (UNB) nel 2008, il Georgetown University Law Center nel 1996.

Discussant

Giuseppe Busia, Segretario Generale – Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Segretario generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali da luglio 2012.

Dal 2008 al 2012 è stato Segretario generale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dal 2006 al 2008 ha ricoperto l’incarico di Direttore della Conferenza Stato–Regioni nonché di Segretario della Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie locali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel 2006 è stato inoltre vice capo di Gabinetto del Ministero dei beni culturali. Dal 1998 al 2005 ha fatto parte dell’Autorità di Controllo Comune istituita dalla Convenzione Europol, di cui è stato vice presidente del Comitato di Appello, nonché dell’Autorità di Controllo Comune prevista dalla Convenzione sull’uso dell´informatica nel settore doganale, del quale è stato anche vicepresidente. Ha svolto e svolge attività di docenza in diverse università italiane ed è autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Alberto Gambino, Università Europea di Roma

Prorettore, Professore Ordinario di Diritto Privato e Coordinatore del Centro Dipartimentale per la Ricerca e della Scuola Dottorale in Scienze Umane presso l’Università Europea di Roma. Fondatore e Direttore della Collana del Dipartimento di Scienze Umane, partecipa alla direzione e ai comitati editoriali e scientifici di collane, riviste, enti ed istituti di ricerca. È Presidente dell’Italian Academy of the Internet Code – IAIC e dell’Associazione Nazionale Scienza & Vita. È autore di numerosi commentari alle leggi civili, opere monografiche e di alcune centinaia di articoli su temi di diritto privato, diritto civile, diritto industriale, diritto societario, diritto dell’informatica, information technology, legislazione sanitaria, bioetica e biodiritto.

COME SEGUIRE I WEBINAR

Per seguire il webinar “Pandemie e tecnologie” basta cliccare qui: rimanda al canale YouTube di Key4biz dove è già possibile “impostare il promemoria” per ricevere la notifica quando inizierà il live.

È possibile seguire il webinar anche su Facebook cliccando qui: anche su questo social è possibile attivare il “Ricevi promemoria”, una notifica comunicherà alcuni minuti prima l’inizio del live.