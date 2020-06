Room 451: “International Arbitration in Investment Disputes and Systemic Crises”, segui la diretta alle 15

Oggi alle ore 15:00 sesto executive webinar di Key4biz: un format nuovo, agile (30-45 min) trasmesso live ed in contemporanea attraverso una molteplicità di canali: il nostro sito web Key4biz.it e su YouTube, Twitter e Facebook.

Room 451 comprende 7 appuntamenti per discutere, con il prof. Fabio Bassan (Università Roma Tre) e i suoi illustri ospiti, le evoluzioni recenti e le prospettive delle sfide giuridiche, economiche e tecnologiche in un mondo in trasformazione.

PROGRAMMA

19 giugno 2020, alle ore 15,00 (In lingua inglese)

International Arbitration in Investment Disputes and Systemic Crises

Introduce e coordina

Fabio Bassan (Università Roma Tre)

Professore Ordinario di Diritto Internazionale, Università Roma Tre. Conciliatore presso l’ICSID, il Tribunale presso la Banca Mondiale per la soluzione delle controversie tra Stati e investitori. Fondatore e Direttore del Sovereign Wealth Funds Law Centre, centro di studi giuridici sui fondi sovrani costituito nel 2011. Direttore del REMEIC, Centro Studi su regole dei Mercati, Imprese e Consumatori. E’ stato visiting scholar presso l’Università di Barcellona nel 2013, l’Università di Brasilia (UNB) nel 2008, il Georgetown University Law Center nel 1996.

Discussant

Maria Beatrice Deli (ICC Italia – Università del Molise)

Dal 2002 è Professore associato di Diritto internazionale presso l’Università degli Studi del Molise, Dipartimento Giuridico. Presso tale Università ha anche l’affidamento degli insegnamenti di Diritto del Commercio Internazionale (Laurea Specialistica) e di Organizzazione internazionale (Corso libero). E’ docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per il modulo di Diritto internazionale privato e processuale. Dal 2007 insegna Organizzazione internazionale presso il Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali della Facoltà di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli. E’ Segretario Generale dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato dal maggio 2011 nonchè Membro dell’ICC Italy Committee on Arbitration.

Maria Chiara Malaguti (Università Cattolica di Roma)

Maria Chiara Malaguti è Professore ordinario di Diritto internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano/Roma, Italia). È attualmente consulente giuridico del Ministero degli Esteri italiano per problematiche di natura commerciale e di diritto degli investimenti e della Banca Mondiale per la modernizzazione dei sistemi di pagamento, i mercati finanziari e la governance. È Chair del WG1 dell’UNCITRAL su Micro, Piccole e Medie Imprese. Arbitro internazionale in particolare per diritto degli investimenti diretti, supporta l’Avvocatura dello Stato italiano nella difesa dell’Italia in tutte le controversie in materia di investimenti diretti finora aperti.

COME SEGUIRE I WEBINAR

Per seguire il webinar “International Arbitration in Investment Disputes and Systemic Crises” basta cliccare qui: rimanda al canale YouTube di Key4biz dove è già possibile “impostare il promemoria” per ricevere la notifica quando inizierà il live.

È possibile seguire il webinar anche su Facebook cliccando qui: anche su questo social è possibile attivare il “Ricevi promemoria”, una notifica comunicherà alcuni minuti prima l’inizio del live.