Quale sarà il futuro dell’organizzazione e della ricerca del lavoro? Quali percorsi occupazionali e di carriera ci attendono nell’era della tech economy? Quali i megatrends e le strategie di people management più “dirompenti” che stanno caratterizzando le aziende virtuose in giro per il mondo per accaparrarsi i talenti migliori e restare in sella sul mercato? Che relazione esiste tra questi nuovi modelli, gli investimenti in innovazione, soprattutto rivolti alle grandi sfide mondiali dell’aumento demografico e dei cambiamenti climatici, e i risultati di business?

Sono queste le domande che apriranno la prima edizione del Rome Innovation Summit in programma a Roma il 17 aprile all’Auditorium Via Veneto, e promosso da Rome Business School, istituto di formazione manageriale con sede nella Capitale ma attiva su scala globale con studenti provenienti da tutto il mondo. Enel, IBM, Vodafone, Ferrovie dello Stato, Giffoni, Disruptive HR sono solo alcune delle grandi realtà che accanto a imprese di nuova generazione nel campo della finanza, delle tecnologie esponenziali, della sostenibilità e dei servizi renderanno Roma, per un’intera giornata, protagonista dell’innovazione applicata ad ogni ambito professionale.

Il Summit, presieduto dal fondatore di Rome Business School, Antonio Ragusa, si terrà in inglese. Al mattino, a partire dalle ore 9, è previsto un workshop formativo rivolto al mondo delle risorse umane tenuto dall’esperta di caratura internazionale Lucy Adams, ex Direttore HR di BBC News e fondatrice di “Disruptive HR”. Affronterà i megatrends che stanno caratterizzando il mondo del lavoro, con alcune case history di imprese virtuose e strategie innovative, a partire dal modello “EACH” – Employees as Adults, Consumers and Humans”.

Dalle 1430, prenderà il via la sessione in tema “Open Innovation” moderata dai giornalista Valentina Lo Surdo (Radio Rai) e Pier Luigi Spada (Rai TV 3) che metterà al centro alcune storie eccellenti di innovazione su scala globale e vedrà la partecipazione di:

Fabrizio Renzi, – Direttore Innovazione e Ricerca presso IBM , colosso mondiale dell’innovazione tecnologica

Michela Michilli – Head of Spazio Attivo Open Innovation Hub Lazio Innova, l’antenna regionale dei programmi Europei per l’innovazione attraverso l’analisi, l’ideazione di progetti di cooperazione e l’implementazione di servizi e attività a vantaggio del sistema innovativo laziale.

Per le informazioni complete: www.romeinnovationsummit.com, mentre per richiedere l’accredito inviare un’email a info@romebusinessschool.it. L’evento si avvale del supporto di Disclose, Global Solar Fund e Alan Advantage.