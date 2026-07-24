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Romania abbatte drone nel suo spazio aereo, Bucarest: “Prima volta”

Romania abbatte drone nel suo spazio aereo, Bucarest: “Prima volta”

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Romania abbatte drone nel suo spazio aereo, Bucarest: “Prima volta” Adnkronos

(Adnkronos) – La Romania ha abbattuto un drone nel suo spazio aereo. L’annuncio è arrivato dal presidente Nicusor Dan. “Avevamo un drone nel nostro spazio aereo. È stato abbattuto pochi minuti fa, intorno alle 11 ora locale, da un pilota romeno a bordo di un F-16”, ha dichiarato il capo dello Stato romeno in una conferenza stampa, aggiungendo che la zona dove il velivolo senza pilota è stato abbattuto è disabitata e che è stata avviata un’indagine. 

 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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