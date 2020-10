È partita oggi la sperimentazione del Sistema di prenotazione online sviluppato da LAZIOcrea SpA per la Regione Lazio dei tamponi drive-in.

Dalle ore 14:00 di oggi è possibile prenotare il tampone, da effettuare da domani in poi, in uno dei seguenti drive-in della Regione Lazio:

Asl Roma 1: Santa Maria della Pietà, Via Eugenio Mattei 72;

Asl Roma 2: Centro Carni, Via Palmiro Togliatti 1200 o IRCCS Santa Lucia, Via Ardeatina 354;

Asl Roma 3: Ex presidio Forlanini, Piazza Carlo Forlanini

Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata. Puoi prenotare il tampone su: https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home

È possibile anche spostare o disdire la prenotazione.

Per tutti gli altri drive-in le modalità restano le stesse, qui l’elenco completo nella Regione Lazio.

“Per agevolare l’accesso dei cittadini, abbiamo sviluppato come LAziocrea, per la Regione lazio, una web app sperimentale che consente la prenotazione di un tampone COViD presso 4 drive-in . L’assistito per prenotare ha bisogno della tessera sanitaria e del numero di ricetta medica. Il servizio attivato alle 14, ha consentito in meno di due ore, la prenotazione di circa 1.200 tamponi da effettuare in settimana”, ci ha raccontato Maurizio Stumbo, Chief Information Officer di Laziocrea.