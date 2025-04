Roma, Gualtieri e operatori attivano il 5G in metro

Inaugurazione della copertura a 5G di 9 stazioni della Metro A di Roma.

L’intervista al Sindaco Gualtieri, con il video degli interventi di Diego Galli (INWIT), Benedetto Levi (Iliad), Pietro Labriola (TIM), Carlo Melis (WINDTRE), Lisa Di Feliciantonio (Fastweb+Vodafone) e Antonino Ruggiero (Boldyn Networks Italia).

Tra le novità della giornata, Vivendi ritira la causa per la cessione della rete TIM al fondo americano Kkr per 18,8 miliardi e medita l’uscita dall’azionariato del Gruppo. È l’effetto Poste Italiane?

Larry Fink, numero uno di BlackRock, mette in guardia gli USA: “Dollaro potrebbe perdere status di riserva globale a favore del Bitcoin”.

