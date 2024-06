Roma 5G, a INWIT il 51% di Boldyn Networks

Colpo di scena a Roma. A sorpresa Inwit pronta a rilevare il 51% di Boldyn Networks, che si era aggiudicata la gara per il progetto Roma 5G. Soddisfazione del sindaco Roberto Gualtieri: ‘L’ingresso di INWIT conferma la bontà della nostra visione strategica’.

Al via oggi il G7 in Puglia, Giorgia Meloni accoglie i leader del mondo: “Il G7 non è una fortezza chiusa in sé stessa che deve magari difendersi da qualcuno, è un’offerta di valori che noi apriamo al mondo per avere come obiettivo quello di uno sviluppo condiviso”. Domani la sessione sull’Intelligenza Artificiale con la visione etica di Papa Francesco.

FSE. 2.0. Il ministro Schillaci: “Abbiamo avviato il motore della rivoluzione digitale in sanità”.

