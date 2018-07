E’ la versione italiana web della più importante rivista musicale al mondo, nata a San Francisco nel 1967 da Jann Simon Wenner e dal critico musicale Ralph J. Gleason.

In Italia la rivista è stata pubblicata per la prima volta nel 1980,fondata da Franco Schipani e Joseph Lodato. Attualmente l’editore è Luciano Bernardini De Pace, con Massimo Coppola alla direzione (era stato già direttore del mensile dal febbraio 2015 al marzo 2016)

Su www.rollingstone.it troviamo materiale di natura multimediale, con interviste, reportage, fotografie, link e video, più un’ampia area per l’approfondimento culturale ed informativo relativo al mercato e al panorama musicale nazionale ed internazionale.

I canali principali per la navigazione si trovano nel menu a tendina in alto a sinistra dell’home page, divisi in ‘Musica’, ‘Cinema’, ‘Tv’, ‘Politica’, ‘Rolling Affairs’, ‘Cultura’, ‘Sport’, ‘Classifiche’, ‘Pop & Life’ e ‘RS video’. Percorsi semplici e rapidi dove trovare tutte le news con recensioni ed interviste ad artisti, film e programmi tv, reportage, classifiche, gallery, i concerti da non perdere e i video. Centrali all’home page troviamo invece l’area news con tutte le novità del momento con le interviste alle band e agli artisti più seguiti.

Una piattaforma dallo stile grafico fresco e leggero, facile da utilizzare e dai contenuti accessibili a tutti, mentre i documenti multimediali e l’uso dei colori bene orienta l’utente fin dalla sua prima navigazione. La natura del materiale pubblicato è prettamente multimediale, mentre soddisfacente è il livello di interazione con la strutture e la community social del mensile, dove sono presenti i collegamenti alle seguitissime pagine social del mensile.

Contenuti: @@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo