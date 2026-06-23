Robotica: Oversonic Robotics, nel capitale entrano STMicroelectronics, Fondazione Enea Tech (con 7 mln) e SpotInvest

(Adnkronos) – Gli androidi italiani attirano sempre più investitori. Oversonic Robotics la startup italiana creatrice di RoBee (il primo robot umanoide cognitivo certificato per operare in ambienti complessi) annuncia che STMicroelectronics, Fondazione Enea Tech e Biomedical, e SpotInvest sono entrati nel capitale per accelerare lo sviluppo industriale, tecnologico e internazionale. Le cifre dell’aumento di capitale non sono state rivelate, ma a quanto apprende Adnkronos Enea Tech ha investito 7 milioni di euro.



L’ingresso dei nuovi soci ha come obiettivo la crescita industriale, tecnologica e internazionale, con il rafforzamento della presenza negli Stati Uniti e l’avvio di una nuova fase di crescita internazionale nel mercato globale degli umanoidi cognitivi. La quotata STMicroelectronics, leader nel campo dei semiconduttori, diventa il partner di punta per le ambizioni industriali, e contribuirà a rafforzare lo sviluppo di nuove tecnologie e l’affiancamento strategico in un settore centrale per la manifattura avanzata. Fondazione Enea Tech e Biomedical sostiene il percorso per umanoidi certificati anche in ambito sanitario. SpotInvest, veicolo riconducibile all’imprenditore Marco Setti, apre ulteriori ambiti applicativi legati ai servizi e all’automazione di processo in un settore sempre più in crescita come il mondo food.

Tra i partner esistenti ci sono già Comat, Datalogic e il fondo Cysero di Avm Sgr, insieme ad altri investitori strategici a supporto dello sviluppo della società. RoBee rimane al centro di tutto: il robot umanoide cognitivo sviluppato per affiancare l’uomo in ambienti di lavoro complessi, interagendo con operatori e altri sistemi robotici attraverso tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. RoBee è già operativo in Italia e all’estero ed è il primo robot umanoide cognitivo certificato per operare in fabbrica. “L’ingresso dei nuovi soci rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Oversonic. Stiamo costruendo un ecosistema capace di generare valore reciproco tra tecnologia, industria e applicazioni concrete”, dichiarano Fabio Puglia, presidente, e Paolo Denti, Ceo di Oversonic. “L’Italia resta la nostra base tecnologica e industriale, ma Europa e Stati Uniti sono i mercati in cui si giocherà il prossimo salto dimensionale. Oggi abbiamo le risorse, i partner e la traiettoria per posizionarci come punto di riferimento internazionale nel mercato degli umanoidi cognitivi”. “Automazione, intelligenza artificiale e robotica sono fattori abilitanti per il futuro del settore manifatturiero. Il nostro impegno nello sviluppo di queste tecnologie riflette la volontà di promuovere soluzioni capaci di rendere i processi produttivi più adattabili, sicuri ed efficienti, contribuendo allo sviluppo della prossima generazione di robot umanoidi per applicazioni industriali. Integrando queste tecnologie nelle nostre attività e collaborando con clienti del settore robotico a livello globale, mettiamo a disposizione la nostra esperienza industriale per contribuire alla realizzazione di soluzioni che guideranno la manifattura di domani”, dichiara Fabio Gualandris, President Quality, Manufacturing and Technology di STMicroelectronics. (di Alessandro Pulcini)

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