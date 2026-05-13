Lo sviluppo commerciale dei robotaxi è già partito in alcune aree urbane degli Stati Uniti e della Cina, dove investimenti mirati, regolazione più favorevole e disponibilità di infrastrutture stanno accelerando l’adozione.

Il mercato dei robotaxi entra in una fase più concreta. Dopo anni di annunci, test e aspettative spesso disattese, la mobilità autonoma urbana inizia a mostrare primi modelli operativi su scala commerciale, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina.

Secondo lo studio Here at Last: The Evolution of the Robotaxi di Boston Consulting Group, la flotta globale di robotaxi potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nello scenario più favorevole.

A sostenere questa nuova fase sono i progressi nella sicurezza, nell’affidabilità dei sistemi e nella sostenibilità economica dei servizi. La crescita, però, non sarà improvvisa. Lo studio prevede una traiettoria graduale, legata alla capacità degli operatori di scalare i modelli operativi e adattarli alle diverse città.

Stati Uniti e Cina guidano il mercato

Lo sviluppo commerciale dei robotaxi è già partito in alcune aree urbane degli Stati Uniti e della Cina, dove investimenti mirati, regolazione più favorevole e disponibilità di infrastrutture stanno accelerando l’adozione.

Secondo le previsioni, entro il 2035 gli Stati Uniti potrebbero arrivare a una flotta di circa 350.000 robotaxi, mentre la Cina potrebbe raggiungere 850.000 veicoli. L’Europa, invece, si fermerebbe intorno a 120.000 unità.

Il divario riflette non solo la diversa maturità del mercato, ma anche la capacità dei Paesi di coordinare tecnologia, infrastrutture, autorizzazioni e quadro regolatorio. In questo senso, la Cina appare oggi più avanti per scala potenziale e disponibilità degli utenti, mentre gli Stati Uniti mantengono un vantaggio sul fronte della sperimentazione commerciale in alcune città.

La sfida non è più solo tecnologica

Secondo il report, il punto centrale non è più dimostrare che il robotaxi possa funzionare. La vera sfida è costruire un modello replicabile, sostenibile e scalabile in contesti urbani complessi.

Entrare in una nuova città richiede oggi investimenti tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a due anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche una volta avviato il servizio, la crescita resta lenta: possono servire fino a sei anni per coprire una parte significativa dell’area urbana, con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno.

Questo significa che il successo non dipenderà solo dalla qualità dell’algoritmo di guida autonoma, ma dalla capacità di gestire operazioni locali, manutenzione, supervisione remota, relazioni con le autorità, integrazione con il traffico urbano e fiducia dei cittadini.

Costi ancora elevati, ma destinati a scendere

Oggi i robotaxi restano costosi. In alcuni casi, i costi operativi superano gli 8 dollari per chilometro, un livello ancora lontano dalla piena competitività con taxi tradizionali e servizi di ride-hailing.

La prospettiva cambia con la scala. Secondo BCG, con il miglioramento delle tecnologie e l’aumento delle flotte, i costi potrebbero scendere fino a circa 0,80 dollari al chilometro. A quel punto, il servizio diventerebbe competitivo rispetto ai modelli di mobilità oggi dominanti nelle grandi città.

Per raggiungere il break-even operativo, però, gli operatori dovranno arrivare a flotte tra 15.000 e 20.000 veicoli distribuiti su più città. I tempi stimati sono di circa sette anni. È un orizzonte lungo, che conferma la natura industriale e infrastrutturale del mercato robotaxi.

Il nodo della fiducia degli utenti

L’adozione da parte dei consumatori resta uno dei fattori più importanti. Oggi circa il 30-35% degli utenti in Europa e negli Stati Uniti si dichiara disposto a utilizzare robotaxi. In Cina la quota è molto più alta e arriva al 60%.

In Europa, secondo BCG, la disponibilità all’uso potrebbe superare il 45% entro il 2030, sostenuta da una maggiore fiducia nella sicurezza e da un miglioramento dell’esperienza utente.

La percezione pubblica sarà decisiva. Anche se i dati mostrano già livelli di sicurezza elevati, la diffusione dei robotaxi dipenderà dalla trasparenza delle informazioni, dalla gestione degli incidenti, dalla chiarezza sulle responsabilità e dalla capacità degli operatori di costruire fiducia.

Robotaxi e trasporto pubblico

Nel lungo periodo, i robotaxi potrebbero sostituire tra il 55% e l’85% delle corse oggi effettuate da taxi e servizi di ride-hailing nelle grandi città, con costi inferiori.

Questo non significa però una sostituzione del trasporto pubblico. Al contrario, il modello più probabile è quello dell’integrazione. I robotaxi potranno svolgere un ruolo importante nei collegamenti di primo e ultimo miglio, nelle aree meno servite e nelle fasce orarie in cui il trasporto pubblico tradizionale è meno efficiente.

La mobilità autonoma potrebbe quindi diventare una componente aggiuntiva dell’ecosistema urbano, accanto a metro, bus, treni, biciclette, micromobilità e auto private.

I cinque fattori che decideranno il mercato

Secondo BCG, l’evoluzione del comparto sarà guidata da cinque fattori principali: tempi e costi di ingresso nei mercati urbani, capacità di scalare le flotte, scelta delle città, accettazione da parte degli utenti e sostenibilità del modello di business.

Il mercato dei robotaxi entra quindi in una fase meno spettacolare ma più concreta. Finita la stagione delle promesse assolute, inizia quella dell’implementazione graduale. La tecnologia c’è, ma da sola non basta. Servono capitali, regolazione, fiducia pubblica e capacità industriale.

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