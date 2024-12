Il mercato globale dell’automazione industriale registra un altro anno di crescita con 4.281.585 unità robotiche operative in tutto il mondo, segnando un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Nel 2023 sono state installate oltre 541.000 nuove unità, il secondo miglior risultato di sempre, superato solo dal record del 2022 con 552.946 unità.

Asia: il cuore della robotica mondiale

La Cina guida il mercato globale, con 276.288 robot installati nel 2023, pari al 51% delle installazioni globali. Nonostante un calo del 5% rispetto al 2022, il paese resta il primo al mondo per stock operativo, con quasi 1,8 milioni di unità. La quota di mercato dei produttori cinesi è aumentata significativamente, raggiungendo il 47%. Anche Giappone e Corea del Sud mantengono posizioni di rilievo: il Giappone è il secondo mercato mondiale, con 46.106 unità (-9%), mentre la Corea del Sud ha registrato 31.444 installazioni (-1%).

L’India si distingue come mercato emergente, con un incremento del 59% nelle installazioni, raggiungendo 8.510 unità, spinto principalmente dall’industria automobilistica (+139%).

Europa: nuova crescita guidata dall’automotive

Le installazioni di robot in Europa hanno toccato un nuovo record con 92.393 unità (+9%). L’Unione Europea rappresenta l’80% di queste, con 73.534 installazioni (+2%). Germania, leader europeo, ha visto un aumento del 7% (28.355 unità), mentre Italia e Francia hanno registrato rispettivamente un calo del 9% e 13%. Spagna (+31%), Slovacchia (+48%) e Ungheria (+31%) hanno invece beneficiato di forti investimenti nell’automotive.

Americhe: crescita stabile, trainata dagli Stati Uniti

Con 55.389 unità installate nel 2023 (-1% rispetto al 2022), le Americhe hanno mantenuto alti livelli di adozione. Gli Stati Uniti rappresentano il 68% del mercato regionale con 37.587 installazioni (-5%). Canada (+37%) e Messico (-3%) mostrano andamenti legati ai cicli d’investimento nell’automotive, settore che domina il mercato nordamericano.

Un Futuro Promettente per la Robotica

Con installazioni su larga scala in aumento e una crescente adozione nei settori chiave come automotive, elettronica e manifattura avanzata, la robotica industriale continua a consolidarsi come pilastro strategico per l’innovazione globale. La Cina, l’India e l’Europa orientale si profilano come protagonisti della prossima fase di crescita.

