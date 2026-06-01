L'intelligenza artificiale, la carenza globale di manodopera e il calo dei costi tecnologici stanno accelerando la corsa dei robot umanoidi. Il mercato passerà da 6,24 miliardi di dollari nel 2026 a oltre 165 miliardi nel 2034, con l'Asia-Pacifico protagonista della crescita.

Dalla ricerca alla fase industriale

Il mercato mondiale dei robot umanoidi si prepara a entrare in una nuova fase di sviluppo industriale. Dopo anni caratterizzati soprattutto da ricerca, sperimentazione e prototipi dimostrativi, il settore sta progressivamente orientandosi verso applicazioni commerciali concrete, sostenute da investimenti pubblici e privati senza precedenti. I numeri proposti dall’ultimo Rapporto pubblicato da Fortune Business Insights fotografano chiaramente la portata del fenomeno: il mercato globale, valutato 4,89 miliardi di dollari nel 2025, dovrebbe raggiungere i 6,24 miliardi nel 2026 per poi crescere fino a 165,13 miliardi di dollari nel 2034, con un tasso medio annuo composto (CAGR) del 50,60%.

Si tratta di una delle dinamiche di crescita più elevate dell’intero comparto tecnologico mondiale. A guidarla è la convergenza di diverse innovazioni: l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, i progressi nei sensori avanzati, il miglioramento delle batterie, l’aumento della potenza di calcolo e la disponibilità di dataset sempre più estesi per l’addestramento dei sistemi cognitivi. In parallelo, il calo dei costi dei componenti hardware sta contribuendo a rendere economicamente sostenibili applicazioni che fino a pochi anni fa apparivano premature.

Asia-Pacifico in testa alla corsa globale

La regione Asia-Pacifico si conferma il principale polo di sviluppo del settore, con una quota di mercato del 42,6% nel 2025. La leadership asiatica è sostenuta soprattutto dalla Cina, che ha inserito la robotica avanzata tra le priorità strategiche della propria politica industriale. Emblematico il fondo da 1,4 miliardi di dollari annunciato nell’agosto 2023 dal Beijing Municipal Bureau of Economy and Information Technology per accelerare l’innovazione robotica, favorire la commercializzazione delle tecnologie e sostenere operazioni di fusione e acquisizione nel comparto.

Accanto alla Cina, anche Nord America ed Europa stanno rafforzando i propri ecosistemi industriali. In Canada, ad esempio, il governo ha annunciato nel 2022 un investimento da 30 miliardi di dollari a favore di Sanctuary Cognitive Systems, azienda impegnata nello sviluppo di robot umanoidi general purpose.

La carenza di lavoratori spinge la domanda

In Europa la crescita della domanda è strettamente legata alla difficoltà di reperire personale qualificato. Secondo la Commissione Europea, il 63% delle piccole e medie imprese segnala problemi nel trovare le competenze necessarie, mentre in Germania il 92% delle PMI dichiara di essere direttamente colpito dalla scarsità di forza lavoro e considera la trasformazione digitale uno strumento fondamentale per attenuare il problema.

Proprio la mancanza di lavoratori rappresenta oggi uno dei principali fattori strutturali che alimentano la domanda di robot umanoidi. Settori come manifattura, logistica e magazzinaggio stanno valutando sempre più attentamente queste soluzioni per svolgere attività ripetitive, fisicamente impegnative o caratterizzate da elevata variabilità dei turni. A differenza dei robot industriali tradizionali, progettati per operare in ambienti altamente specializzati, gli umanoidi hanno il vantaggio di poter lavorare in spazi concepiti per l’uomo senza richiedere profonde modifiche infrastrutturali.

L’intelligenza artificiale ridisegna la competizione

Il cambiamento più significativo, secondo lo studio, riguarda però l’evoluzione tecnologica delle piattaforme. Se in passato l’obiettivo era replicare il più fedelmente possibile l’aspetto umano, oggi i produttori puntano soprattutto su efficienza operativa, affidabilità e sostenibilità economica. L’integrazione di modelli linguistici avanzati e di sistemi di intelligenza artificiale multimodale all’interno delle architetture robotiche sta dando vita ai cosiddetti sistemi di embodied AI, capaci di comprendere il contesto, pianificare attività e interagire con operatori umani in modo sempre più naturale.

Anche la struttura della filiera sta cambiando. Attualmente il maggiore valore economico è ancora concentrato nell’hardware, in particolare negli attuatori, nei sistemi di controllo di precisione e nelle batterie ad alta densità energetica. Tuttavia, il software sta assumendo un ruolo crescente nella competizione industriale. La capacità di differenziare le prestazioni attraverso algoritmi, modelli di apprendimento e gestione intelligente dei dati sarà probabilmente uno dei principali fattori di redistribuzione delle quote di mercato nel lungo periodo.

Dalla logistica alla sanità: dove crescerà il mercato

Le applicazioni che dovrebbero trainare la crescita nei prossimi anni appartengono soprattutto agli ambienti industriali strutturati. Magazzini, centri logistici, stabilimenti automobilistici e impianti manifatturieri rappresentano i primi contesti in cui il ritorno economico degli investimenti appare più facilmente misurabile. Le aziende stanno privilegiando progetti pilota focalizzati su movimentazione materiali, trasporto interno, attività di supporto e ispezione, mentre l’adozione domestica resta limitata dai costi elevati e dalle necessarie garanzie di sicurezza.

In prospettiva, anche sanità, assistenza agli anziani e servizi alla persona potrebbero diventare mercati rilevanti. L’invecchiamento demografico delle economie avanzate sta infatti creando una domanda crescente di supporto operativo e assistenziale. Tuttavia, la diffusione di massa in questi ambiti dipenderà dalla capacità del settore di ridurre ulteriormente i costi, migliorare l’affidabilità operativa e ottenere le necessarie certificazioni regolatorie.

Il mercato dei robot umanoidi si trova dunque in una fase di transizione decisiva: non più soltanto una promessa tecnologica, ma una componente emergente delle strategie di automazione globale. La velocità con cui le imprese riusciranno a trasformare i progressi dell’intelligenza artificiale in produttività misurabile determinerà il ritmo di una crescita che, secondo le attuali previsioni, potrebbe ridefinire profondamente il rapporto tra lavoro umano e automazione entro il prossimo decennio.

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