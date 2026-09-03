Robot umanoidi, l’Ue prova a sfidare Usa e Cina

Oggi dedichiamo l’apertura ai robot umanoidi con l’AI: il trend del momento. E anche l’UE vuole esserci in questa nuova “gara” con gli Usa e la Cina. Mentre al Parlamento europeo hanno sfilatoquattro robot “camerieri”, l’obiettivo dell’Europa è la nascita di 5-10 grandi produttori europei e un istituto comune sul modello del Cern.
Poi continuiamo il nostro focus sui data center, perchécrescono in numero e capacità, ma allo stesso tempo, secondo un nuovo studio dell’ITU, aumentano anche le emissioni di CO2 di queste infrastrutture strategiche. Cosa fanno le Big Tech per ridurne l’impatto ambientale e sociale?
Infine, sempre sui data center, negli USA cresce un fronte ampio e trasversale che si oppone alle nuove costruzioni: addirittura il repubblicano Steve Bannon appoggia la moratoria proposta dai democratici Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, mentre il Texas congela nuove connessioni alla rete.
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