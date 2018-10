Robot sempre più agili. Atlas corre, salta e fa parkour (video)

Torna il robot umanoide di Boston Dynamics: la nuova versione corre, supera ostacoli a terra e salta agilmente su alti gradini, come un atleta parkour. Un’evoluzione impressionante delle macchine intelligenti, che sorprende e inquieta.

Fa venire in mente il grande cinema di fantascienza di un tempo la nuova evoluzione di Atlas, il robot umanoide di Boston Dynamics. A metà strada tra i cyborg di Terminator e le minacciose macchine di Matrix, Atlas è in grado di correre, superare ostacoli a terra (come un tronco d’albero ad esempio) e saltare agilmente su grandi gradini, ricordando le strabilianti evoluzioni della disciplina sportiva metropolitana del parkour.

Seguendo la performance del robot umanoide, attraverso le immagini del video di Boston Dynamics, si è certamente travolti dalla sorpresa, ma neanche da un vago senso di inquietudine, soprattutto nel comprenderne le potenzialità, sia in campo industriale, sia militare, con tutte le applicazioni intermedie (sanitarie, commerciali, nella Protezione civile, nelle attività di vigili del fuoco, di soccorso, nel settore dell’assistenza ad anziani e disabili e molto altro).

Atlas potrebbe, infatti, aprire nuove frontiere nell’utilizzo delle macchine umanoidi, perché ora sa saltare e fare le scale, grazie agli enormi progressi nell’agilità, nella coordinazione dei movimenti, nella sensibilità verso l’ambiente in cui si muove e nel dosaggio della forza/potenza, ottenuti grazie all’intelligenza artificiale, il machine learning, la sensoristica, la computer vision e le tecnologie software e hardware più avanzate.

Dopo Atlas i robot potranno fare le scale di casa o di un ospedale, passare da un piano all’altro, entrare ed uscire dalle stanze, usare strumenti vari ed utensili, andare in giro per giardini e parcheggi, muoversi addirittura in un ambiente boscoso e dal pavimento sconnesso.

Già l’anno scorso, Atlas aveva sorpreso tutti mostrando le sue nuove capacità e agilità in un’impressionante video in cui il robot saltava, faceva giravolte e addirittura capriole.