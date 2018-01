Robot, ecco le prime spogliarelliste robotiche al mondo (video)

Ha aperto i battenti martedì il CES di Las Vegas, la fiera hitech più grande del mondo. Il 2018 si preannunciava come un anno di transizione per i gadget tecnologici e filoni hitech già presenti sul mercato. Non tutti però, immaginavano di vedere dei robot ballare attorno ad un palo. Bene, tutto questo è successo presso lo strip club Sapphire Gentlemen’s Club di Las Vegas , dove sul palco hanno presentato una coppia robot di ballerini/e di lap dance in onore proprio del Consumer Electronics Show del 2018.

“Questo è il nostro 18 esimo anno di attività e volevamo celebrare la maggiore età con qualcosa di nuovo e unico”, ha spiegato Peter Feinstein, direttore del club. “Qualcosa – prosegue – che era di interesse non solo per gli uomini, che sono la nostra tradizionale clientela, ma anche per le signore”.

“Inoltre”- ha aggiunto“ – “la maggior parte degli strip club non attrae le persone attraverso il CES”, ha continuato Feinstein. “Stiamo offrendo un posto diverso in cui andare a vedere un pò di tecnologia”.

I robot provengono dal Regno Unito, progettati dall’artista londinese Giles Walker sono ritenuti i primi ballerini robotici di lap dance del mondo. L’artista ha creato le loro teste da vecchie telecamere CCTV che lui stesso ha trovato in un magazzino inglese in disuso.

I loro corpi sono composti da parti di manichini, rottami metallici e motorini dei tergicristalli, tutti programmati con sequenze diverse per dare un movimento fluido ai due ballerini chiamati R2DoubleD e TripleCPU.

In ogni caso, per tutti coloro che hanno voglia di vedere uno spettacolo grottesco ed esilarante, le spogliarelliste robotizzate CCTV balleranno durante tutta la settimana al Sapphire di Las Vegas. Ricordatevi però di lasciare la mancia.