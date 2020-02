Robot industriali, 2 milioni di nuove installazioni nel mondo entro il 2022

L’industria mondiale conterà 2 milioni di nuove installazioni di robot tra il 2020 ed il 2022, secondo le ultime stime dell’Ifr, l’International federation of robotics. Una nuova generazione di automazione e allo stesso tempo un nuovo modello di produzione industriale e flessibilità di mercato.

“La robotica e l’automazione “smart” saranno fondamentali per i futuri assetti industriali globali – ha spiegato Susanne Bieller, segretario generale dell’Ifr – la loro capacità di elevata flessibilità, di fronte alla variazione della domanda di prodotti e servizi e di fronte alle nuove sfide poste dei dazi commerciali, rappresenterà un vantaggio competitivo”.

Robot più intelligenti

Si tratta di una generazione di robot industriali facilmente installabili, dotati di sensori digitali combinati con software intelligenti che favoriscono un processo di apprendimento diretto tramite il metodo “Programming by demonstration”.

Questo metodo consiste semplicemente nell’osservare ed imitare ciò che fa l’uomo. Ad esempio, se un braccio meccanico deve compiere un determinato movimento, prima il robot “guarda” l’uomo e poi esegue l’operazione, con la possibilità di essere anche “accompagnato” dal proprio collaboratore umano, che fisicamente segue il movimento, che poi sarà perfezionato dall’unità machine learning e ovviamente dalla stessa intelligenza artificiale.

Fondamentale, è la nuova capacità di questi robot industriali di comunicare digitalmente con gli oggetti l’industrial Internet of things (IIoT), grazie alla possibilità di ricorrere al cloud e al nuovo modello di automazione leasing, ben rappresentata dal segmento “Robot-as-a-Service”, con grandi vantaggi soprattutto di costo per le piccole e medie imprese.

Il mercato

Nel 2018, il mercato dei robot industriali ha raggiunto un valore mondiale pari a 16,5 miliardi di dollari, con un aumento del +1% sul 2017, grazie a 400 mila nuove installazioni, il 6% in più su base annua.

Il tasso di crescita del mercato mondiale della robotica è stimato da Ifr attorno al +12% l’anno, nel prossimo biennio. Se le installazioni calcolate per il 2019 dovrebbero essere pari a 421 mila, secondo la Federazione, è nei prossimi anni che il dato inizierà ad aumentare in maniera decisa, con la possibilità di raggiungere approssimativamente 465 mila installazioni per il 2020, 522 mila per il 2021 e 584 mila per il 2022.