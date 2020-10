La robotica applicata in campo medico-sanitario sarà il traino dell’intera industria nei prossimi tre anni almeno, secondo il Rapporto Ifr, con un incremento delle vendite in questo settore del +100% tra il 2020 ed il 2022. In forte aumento anche le vendite di robot per la logistica e ambienti domestici.

L’industria robotica ha cavalcato la pandemia di Covid-19, accelerando il processo di automazione industriale e non solo. Secondo il nuovo Rapporto dell’IFr, le vendite di robot per i servizi professionali sono aumentate del +32% tra il 2018 ed il 2019, per un valore complessivo di 11,2 miliardi di dollari.

Robotica mondiale in crescita

Il virus, come detto, potrebbe incidere notevolmente nell’incremento delle vendite di robot nei prossimi anni: entro la fine del 2020 sono attese vendite per 13,9 miliardi di dollari, con una crescita stimata attorno al +24%, mentre entro il 2023 tale valore potrebbe raggiungere i 27,7 miliardi di dollari, con un’ulteriore crescita del +26%.

In termini di spedizioni, si passerà dalle 173mila unità di fine 2019 (+32% sull’anno precedente) alle 240mila attese a fine 2020, con un aumento indicativo del +38% su base annua.

Possibile ulteriore crescita delle forniture entro il 2023, quando le spedizioni attese potrebbe sfiorare le 540mila unità in tutto il mondo (+31% il tasso di crescita medio annuo – Cagr).

Robot in camice bianco

La robotica applicata in campo medico-sanitario rappresenta già oggi il 47% del turnover complessivo tra il 2018 ed il 2019, per un valore pari a 5,3 miliardi di dollari e vendite in crescita del +22% tra il 2018 ed il 2019.

Nei prossimi due anni questo trend potrebbe consolidarsi e il Rapporto ha stimato tale incremento del +100%, arrivando 11,3 miliardi di dollari di vendite globali, con proiezioni per il 2023 di 12,6 miliardi di dollari di valore.

Il 90% circa di tutte le forniture proviene dall’industria robotica americana ed europea.

Automazione nella logistica e in casa

Rilevante anche il dato della robotica per la logistica, che ha registrato la crescita più forte nel 2019: +110% a 1,9 miliardi di dollari di vendite, grazie soprattutto agli impieghi industriali, nei grandi magazzini, nelle piccole e medie imprese manifatturiere, con un turnover superiore al 40%.

Molto vivace anche il segmento della robotica domestica, i robot che ci fanno compagnia, che puliscono la casa, che tagliano l’erba, per l’intrattenimento. Questa categoria di macchine ha registrato una crescita delle vendite del +20% nel 2019 a 5,7 miliardi di dollari, per 23,3 milioni di unità vendute.

Anche qui il trend è in dote crescita, con un mercato che entro la fine del 2020 dovrebbe raggiungere i 6,5 miliardi di dollari (+15%), con una proiezione a 12,1 miliardi di dollari di valore entro il 2023 (+23%).

Il numero di robot personali e domestici che saranno venduti a livello mondiale nel 2023, si legge nel documento, dovrebbe essere il doppio degli attuali: 55,3 milioni di unità.