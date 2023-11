Paralizzato da un ictus dal 2022, Henry Evans utilizza un robot per compiere azioni basilari come pettinarsi i capelli e mangiare.

Paralizzato da un ictus dal 2022, Henry Evans utilizza un robot per compiere azioni basilari come pettinarsi i capelli e mangiare. Mostra come le nuove tecnologie robotiche, modificate e personalizzate da un gruppo chiamato Robots for Humanity, lo aiutino a vivere la sua vita.