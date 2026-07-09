Robot as-a-service disponibili a noleggio: ma cosa sanno fare?

Negli ospedali di tutti gli Stati Uniti, pazienti e personale si sono ormai abituati a vedere un robot bianco, alto circa un metro e venti e dall’aspetto amichevole, con un solo braccio, che svolge il suo lavoro.

Gli infermieri salutano spesso Moxi, come viene chiamato il robot dalla sua produttrice, Diligent Robotics, con un “buongiorno”, un cinque o persino un abbraccio.

Moxi, che trasporta forniture mediche negli ospedali, potrebbe rispondere mostrando i suoi occhi a LED a forma di cuore e un saluto con un bip.

In ospedale ma in affitto

Ma portare Moxi in un ospedale non significa acquistarne uno. Piuttosto, è uno dei robot disponibili a noleggio o in abbonamento.

Le aziende di robotica utilizzano il termine “robotica come servizio” (robotica-as-a-service). Oltre al robot stesso, l’offerta include anche assistenza, manutenzione e aggiornamenti. Un tecnico specializzato, seduto in una sala di controllo remota, può intervenire per prendere il controllo del robot in caso di necessità.

Il noleggio di robot sta diventando disponibile per periodi che vanno da un giorno a diversi anni, per una varietà di scopi, dalle consegne ospedaliere di Moxi ai robot baristi o ai robot diserbatori autonomi per le aziende agricole.

Coreografie umanoidi

Ethan Qi, direttore associato di Counterpoint Research con sede a Pechino, afferma che un’esibizione come una coreografia di danza per umanoidi è relativamente semplice da realizzare.

“Si ingaggia un vero ballerino per esibirsi e si filma la performance. Il video viene poi utilizzato per addestrare il robot. A quel punto il robot saprà come ballare. Ma l’ingegnere spesso accompagna comunque il robot nel caso in cui l’ambiente o la piattaforma non siano semplici”, dice.

Il noleggio consente agli acquirenti di stare al passo con la tecnologia in rapida evoluzione.

Ma le ambizioni per il noleggio di umanoidi vanno oltre le divertenti coreografie di danza condivise sui social media, spesso in Cina. Che ne dite di un abbonamento per un robot domestico?

NEO assistente domestico

L’azienda californiana 1X prevede di iniziare a spedire il suo robot domestico NEO entro la fine dell’anno. I clienti che usufruiscono dell’“accesso anticipato” negli Stati Uniti possono pagare 20.000 dollari (15.000 sterline) in un’unica soluzione per il proprio robot, oppure 499 dollari (378 sterline) al mese in abbonamento.

Dar Sleeper, vicepresidente del reparto prodotti e design dell’azienda, afferma: “Sebbene molti clienti acquisteranno un NEO direttamente, un abbonamento riduce significativamente il costo iniziale, rendendolo accessibile a molte più persone”.

Parte del fascino del noleggio rispetto all’acquisto diretto risiede nella velocità con cui la tecnologia robotica si evolve. Se si investe subito in un nuovo robot umanoide, è probabile che diventi presto obsoleto.

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